Calendario de pagos del MIDES 2026: fechas del segundo desembolso

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) confirmó el calendario oficial de pagos 2026 de los Programas de Transferencia Monetaria Condicionada (PTMC), beneficiando a miles de panameños en todo el país. Entre los programas incluidos están Red de Oportunidades, Ángel Guardián, 120 a los 65 y SENAPAN.

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¿Cuándo pagan el segundo desembolso del MIDES 2026?

El segundo pago del año para los beneficiarios que cobran mediante Tarjeta Clave Social se realizará:

Del 1 al 12 de junio de 2026.

El MIDES indicó que este desembolso será acreditado directamente a los beneficiarios activos dentro del sistema.

Pago presencial en áreas de difícil acceso

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Para las comunidades de difícil acceso, los pagos presenciales fueron programados:

Del 15 al 19 de junio de 2026.

Estas entregas se efectuarán en puntos habilitados por el MIDES en distintas regiones del país.

Programas incluidos en los pagos del MIDES

Los beneficiarios que recibirán el desembolso forman parte de programas como:

Red de Oportunidades.

Ángel Guardián.

120 a los 65.

SENAPAN.

El MIDES reiteró el llamado a los beneficiarios a mantenerse atentos a los canales oficiales para conocer detalles logísticos y posibles actualizaciones del calendario.