Alertan sobre estafas con billetes clandestinos y juegos digitales

El abogado Mario Arosemena advirtió sobre posibles delitos de estafa relacionados con plataformas digitales que utilizan dinámicas similares a los juegos de la Lotería Nacional de Beneficencia, señalando que muchas personas compran sin garantías reales de recibir premios.

Según Arosemena, el crecimiento de estas plataformas aumentó considerablemente tras la pandemia de COVID-19 y el auge de las compras electrónicas.

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Billetes clandestino: “Las personas se enamoraron de las compras electrónicas”

El jurista explicó que desde 2017 el mercado ha mostrado un incremento en las devoluciones y movimientos relacionados con estas modalidades.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2052367412129882616?s=20&partner=&hide_thread=false "Si vemos en el 2017 el techo de devolución era 4.7%, sin embargo, en vez de ir bajando ha ido subiendo, y cuando llega la pandemia, para el 2020 las ventas fueron 220 millones de dólares, y entró la tecnología y los dispositivos electrónicos, las personas vieron más fácil… pic.twitter.com/o3id00Tpjp — Telemetro Reporta (@TReporta) May 7, 2026

“Cuando llega la pandemia, para el 2020 las ventas fueron 220 millones de dólares, y entró la tecnología y los dispositivos electrónicos. Las personas vieron más fácil comprar por medios electrónicos”, expresó. “Cuando llega la pandemia, para el 2020 las ventas fueron 220 millones de dólares, y entró la tecnología y los dispositivos electrónicos. Las personas vieron más fácil comprar por medios electrónicos”, expresó.

Arosemena indicó que muchos usuarios optaron por estas plataformas debido a la facilidad de acceso y los precios ofrecidos en línea.

Advierten falta de garantías en premios

El abogado cuestionó quién responde por los pagos prometidos en estas plataformas y aseguró que no existe la misma garantía institucional que ofrece la Lotería Nacional.

“Estamos viendo aquí un tema de estafa, porque quién garantiza a estas personas que les van a pagar sus premios, no es como la Lotería Nacional que sí lo garantiza”, sostuvo. “Estamos viendo aquí un tema de estafa, porque quién garantiza a estas personas que les van a pagar sus premios, no es como la Lotería Nacional que sí lo garantiza”, sostuvo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2052368020425613502?s=20&partner=&hide_thread=false "Estamos viendo aquí un tema de estafa, porque quién garantiza a estas personas que les van a pagar sus premios, no es como la Lotería Nacional que sí lo garantiza y utilizan la estructura de la plataforma de juego de la Lotería para montarse ellos en el juego. El delito de… — Telemetro Reporta (@TReporta) May 7, 2026

Además, señaló que algunas plataformas utilizan estructuras o mecánicas similares a las de la entidad estatal para atraer usuarios.

Delito podría agravarse, asegura abogado

Arosemena explicó que el delito de estafa puede alcanzar penas de hasta cuatro años de prisión, aunque advirtió que podría agravarse cuando se afecta o se utiliza la imagen de una institución del Estado dedicada a la beneficencia.

Las declaraciones surgen en medio de preocupaciones sobre el crecimiento de plataformas digitales y sistemas de juego no regulados que operan a través de internet y redes sociales.