Alertan sobre estafas con billetes clandestinos y juegos digitales

El abogado Mario Arosemena advirtió sobre posibles delitos de estafa relacionados con plataformas digitales que utilizan dinámicas similares a los juegos de la Lotería Nacional de Beneficencia, señalando que muchas personas compran sin garantías reales de recibir premios.
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El jurista explicó que desde 2017 el mercado ha mostrado un incremento en las devoluciones y movimientos relacionados con estas modalidades.
Arosemena indicó que muchos usuarios optaron por estas plataformas debido a la facilidad de acceso y los precios ofrecidos en línea.
Advierten falta de garantías en premios
El abogado cuestionó quién responde por los pagos prometidos en estas plataformas y aseguró que no existe la misma garantía institucional que ofrece la Lotería Nacional.
Además, señaló que algunas plataformas utilizan estructuras o mecánicas similares a las de la entidad estatal para atraer usuarios.
Delito podría agravarse, asegura abogado
Arosemena explicó que el delito de estafa puede alcanzar penas de hasta cuatro años de prisión, aunque advirtió que podría agravarse cuando se afecta o se utiliza la imagen de una institución del Estado dedicada a la beneficencia.
Las declaraciones surgen en medio de preocupaciones sobre el crecimiento de plataformas digitales y sistemas de juego no regulados que operan a través de internet y redes sociales.