Panamá Nacionales -  6 de mayo de 2026 - 14:56

Quincena de mayo: pagos a servidores públicos iniciarán la próxima semana

El MEF informó que los desembolsos correspondientes a la primera quincena de este mes están programados para iniciar el martes 12 de mayo.

Pagos a servidores públicos en Panamá.

Pagos a servidores públicos en Panamá.

Giorgio-Trovato-Unplash
Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) confirmó las fechas de desembolso correspondientes a la primera quincena de mayo de 2026 para los servidores públicos a nivel nacional.

De acuerdo con el cronograma oficial de la entidad, los pagos iniciarán el próximo martes 12 de mayo y se extenderán durante la semana.

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Primera quincena de mayo de 2026

Martes 12 de mayo de 2026: Grupo N°1

  • Agentes del S.P.I.
  • Ministerio de Educación
  • Estamentos de Seguridad
  • Ministerio de Cultura

Miércoles 13 de mayo de 2026: Grupo N°2

  • Asamblea Nacional
  • Contraloría General
  • Ministerio de la Presidencia
  • Ministerio de Relaciones Exteriores
  • Ministerio de Comercio e Industrias
  • Ministerio de Obras Públicas
  • Ministerio de Economía y Finanzas
  • Ministerio de Gobierno
  • Ministerio de Seguridad Pública
  • Ministerio de Ambiente
  • Tribunal Administrativo de la Función Pública
  • Defensoría del Pueblo

Jueves 14 de mayo de 2026: Grupo N°3

  • Ministerio de Desarrollo Agropecuario
  • Ministerio de Salud
  • Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral
  • Ministerio de Vivienda
  • Ministerio de Desarrollo Social
  • Tribunal Administrativo Tributario
  • Ministerio de la Mujer
  • Órgano Judicial
  • Procuraduría General de la Nación y de la Administración
  • Tribunal Electoral
  • Fiscalía General Electoral
  • Otros gastos de Adminsitración
  • Tribunal de Cuentas
  • Fiscalía de Cuentas

Conozca el calendario de pago para el primer semestre de 2026 ingresando al siguiente enlace: https://www.mef.gob.pa/

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