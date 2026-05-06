Herrera Nacionales -  6 de mayo de 2026 - 15:23

Familia rescata búho pigmeo en Herrera y Ministerio de Ambiente inicia su recuperación

El búho se encuentra en una etapa crucial de su desarrollo, específicamente en el proceso de aprendizaje de vuelo.

Familia rescata búho pigmeo en Herrera.

Familia rescata búho pigmeo en Herrera.

Ana Canto
Por Ana Canto

En una muestra de compromiso con la biodiversidad local, una familia de la comunidad de Las Lajas de Menchaca, en la provincia de Herrera, entregó un ejemplar juvenil de búho pigmeo (Glaucidium spp.) a las autoridades del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente).

El rescate se formalizó en la agencia de MiAmbiente en Ocú, donde el personal especializado recibió al ave para iniciar un protocolo de evaluación y cuidado preventivo.

El ejemplar se encuentra en una etapa crucial de su desarrollo, específicamente en el proceso de aprendizaje de vuelo. Según informaron los técnicos de la institución, el búho recibirá cuidados para asegurar su nutrición y fortalecimiento físico y permanecerá bajo la supervisión de expertos en vida silvestre hasta que desarrolle las habilidades necesarias para valerse por sí mismo.

Una vez alcance las condiciones óptimas, será liberado en su entorno natural para garantizar la preservación de su especie en la región.

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