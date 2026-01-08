Familia halla pichones de búho en Panamá Norte y avisa a MiAmbiente

Una familia de Panamá Norte encontró dos pichones de búho dentro de su vivienda y dio aviso oportuno al Ministerio de Ambiente ( MiAmbiente ) , lo que permitió que un equipo técnico acudiera al lugar para evaluar a las crías y garantizar su bienestar.

Tras la notificación, especialistas de MiAmbiente realizaron la inspección correspondiente para verificar el estado de salud de las aves y determinar las acciones necesarias para su protección, siguiendo los protocolos establecidos para la atención de fauna silvestre.

MiAmbiente pide no manipular animales silvestres

La entidad aprovechó el caso para recordar a la ciudadanía que, ante el hallazgo de un animal silvestre, no debe ser capturado ni manipulado, ya que esto podría poner en riesgo tanto al animal como a las personas.

MiAmbiente reiteró que la forma correcta de actuar es dar aviso inmediato a las autoridades a través de la línea 311 o mediante las redes sociales oficiales, para que personal capacitado atienda la situación.

Las autoridades ambientales destacaron la importancia de la colaboración ciudadana para la protección de la biodiversidad, especialmente en zonas urbanas donde el contacto con fauna silvestre es cada vez más frecuente.