VIDEO | Violento asalto en avenida Balboa: pareja es atacada por delincuentes

Un violento asalto contra una pareja fue captado por cámaras de videovigilancia en la avenida Balboa, generando preocupación por la seguridad en esta transitada zona de la capital.
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Asalto en avenida Balboa queda grabado en video
En las imágenes se aprecia cómo los agresores actúan de forma rápida y coordinada, sometiendo a la pareja para robarles sus prendas y objetos personales, antes de darse a la fuga.
Hasta el momento, no se ha informado sobre capturas relacionadas con este caso.
Seguridad: fenómeno “cíclico”
El presidente del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conapol), Irving Muñoz, señaló que este tipo de hechos tienden a repetirse por periodos.
Muñoz también aseguró que las autoridades continuarán con los operativos y que los responsables serán capturados.