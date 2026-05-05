Panamá Nacionales -  5 de mayo de 2026 - 07:18

VIDEO | Violento asalto en avenida Balboa: pareja es atacada por delincuentes

Un asalto a una pareja en avenida Balboa fue captado en video. Autoridades advierten sobre hechos cíclicos de inseguridad.

Video: asalto a pareja en avenida Balboa causa alarma

Video: asalto a pareja en avenida Balboa causa alarma

@TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Un violento asalto contra una pareja fue captado por cámaras de videovigilancia en la avenida Balboa, generando preocupación por la seguridad en esta transitada zona de la capital.

El hecho ocurrió pasadas las 7:00 p.m., cuando tres personas interceptaron a las víctimas, las arrojaron al suelo y las despojaron de sus pertenencias, según se observa en el video que circula en redes sociales.

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Asalto en avenida Balboa queda grabado en video

En las imágenes se aprecia cómo los agresores actúan de forma rápida y coordinada, sometiendo a la pareja para robarles sus prendas y objetos personales, antes de darse a la fuga.

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Hasta el momento, no se ha informado sobre capturas relacionadas con este caso.

Seguridad: fenómeno “cíclico”

El presidente del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conapol), Irving Muñoz, señaló que este tipo de hechos tienden a repetirse por periodos.

“Estas acciones son cíclicas… los estamentos de seguridad van a hacer su trabajo, pero esto hay que enfrentarlo con políticas a largo plazo que permitan una recomposición social”, afirmó. “Estas acciones son cíclicas… los estamentos de seguridad van a hacer su trabajo, pero esto hay que enfrentarlo con políticas a largo plazo que permitan una recomposición social”, afirmó.

Muñoz también aseguró que las autoridades continuarán con los operativos y que los responsables serán capturados.

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