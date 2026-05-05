VIDEO | Violento asalto en avenida Balboa: pareja es atacada por delincuentes

Un violento asalto contra una pareja fue captado por cámaras de videovigilancia en la avenida Balboa , generando preocupación por la seguridad en esta transitada zona de la capital.

El hecho ocurrió pasadas las 7:00 p.m. , cuando tres personas interceptaron a las víctimas, las arrojaron al suelo y las despojaron de sus pertenencias, según se observa en el video que circula en redes sociales.

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Asalto en avenida Balboa queda grabado en video

En las imágenes se aprecia cómo los agresores actúan de forma rápida y coordinada, sometiendo a la pareja para robarles sus prendas y objetos personales, antes de darse a la fuga.

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Hasta el momento, no se ha informado sobre capturas relacionadas con este caso.

Seguridad: fenómeno “cíclico”

El presidente del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conapol), Irving Muñoz, señaló que este tipo de hechos tienden a repetirse por periodos.

“Estas acciones son cíclicas… los estamentos de seguridad van a hacer su trabajo, pero esto hay que enfrentarlo con políticas a largo plazo que permitan una recomposición social”, afirmó. “Estas acciones son cíclicas… los estamentos de seguridad van a hacer su trabajo, pero esto hay que enfrentarlo con políticas a largo plazo que permitan una recomposición social”, afirmó.

Muñoz también aseguró que las autoridades continuarán con los operativos y que los responsables serán capturados.