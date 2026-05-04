CEPANIM 2026: método oficial de pago para todos los beneficiados

Registro del CEPANIM en las sedes del MEF.

El proceso de registro para el Certificado de Pago Negociable por Intereses por Mora ( CEPANIM ) muestra un avance significativo. Tras tres semanas de funcionamiento de la plataforma digital del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), ya se contabilizan más de 190,000 personas inscritas para recibir este beneficio.

Es fundamental que los beneficiarios comprendan la naturaleza de este documento:

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No se trata de un cheque ni de dinero en metálico inmediato.

Es un certificado negociable que el MEF empezará a emitir a partir de junio.

Puede ser negociado en comercios habilitados o entidades bancarias.

El dirigente jubilado del movimiento MUNDOS, Guillermo Cortés, hizo un llamado al Gobierno para establecer topes justos en los descuentos que aplicarán los comercios y bancos al momento de cambiar el certificado.

Para contextualizar, se comparó la situación actual con la experiencia previa del CEPADEM:

CEPADEM : los comercios locales aplicaban descuentos de hasta el 40% y el Banco Nacional de Panamá mantenía una tasa fija del 10%.

: los comercios locales aplicaban descuentos de hasta el 40% y el Banco Nacional de Panamá mantenía una tasa fija del 10%. CEPANIM: para el beneficio actual, aún se desconoce qué porcentajes establecerá la banca estatal.

Registro CEPANIM: documentos que debes subir obligatoriamente Registro del CEPANIM en Panamá. @TReporta

Por esta razón, el movimiento MUNDOS ha solicitado formalmente al MEF que se garantice un descuento mínimo, permitiendo que los beneficiarios retengan la mayor parte posible de su pago tras décadas de espera.

¿Cómo realizar el registro?

Para formalizar la solicitud del beneficio, el MEF ha habilitado un portal exclusivo. Los jubilados interesados deben seguir estos pasos: