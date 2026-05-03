¡Lamentable! Muere adulta mayor tras ataque por parte de su propio hijo en Chiriquí

Muere adulta mayor tras ataque por parte de su propio hijo en el Hopsital de Chiriquí.

Este domingo se confirmó el deceso de una adulta mayor en la provincia de Chiriquí, quien permanecía hospitalizada desde el pasado 24 de enero de 2026, tras ser víctima de una violenta agresión física por parte de su propio hijo.

La víctima, quien años atrás se desempeñó como pastora de la fe evangélica, se encontraba recluida en el Hospital Regional Rafael Hernández, en la ciudad de David. Según el reporte oficial, la señora presentaba heridas punzocortantes en diversas partes de su cuerpo y quemaduras de gravedad, lesiones sufridas mientras el agresor intentaba, además, incendiar la residencia familiar.

El victimario, un joven de 25 años, fue capturado originalmente por unidades del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) poco después del suceso. El sujeto se encontraba bajo detención provisional por el delito de tentativa de femicidio.

Ante el fallecimiento de su madre, el Ministerio Público deberá solicitar una nueva audiencia para la reformulación de cargos, ahora bajo la tipicidad de femicidio, lo que conlleva una pena de prisión considerablemente mayor.