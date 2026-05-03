UDELAS y UTP unen fuerzas para impulsar la investigación científica y la innovación en Panamá.

La Universidad Especializada de las Américas (UDELAS) y la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) formalizaron un convenio de cooperación interinstitucional que marca un paso estratégico para fortalecer la educación superior, la investigación científica y la innovación en beneficio del desarrollo nacional.

Esta alianza permitirá integrar capacidades académicas, científicas y técnicas de ambas casas de estudio, consolidando una agenda conjunta enfocada en la generación de conocimiento, la formación de profesionales altamente capacitados y la búsqueda de soluciones a los principales retos sociales y tecnológicos del país.

Durante la firma del acuerdo, la rectora de UDELAS, Dra. Nicolasa Terreros Barrios, destacó que este convenio representa una oportunidad clave para fortalecer la colaboración entre ambas instituciones y avanzar hacia una educación superior más pertinente, inclusiva y conectada con las necesidades reales de Panamá.

“Esta alianza estratégica nos permitirá consolidar esfuerzos en investigación, innovación y formación profesional, contribuyendo directamente al desarrollo del país y al bienestar de nuestras comunidades”, expresó la rectora.

Por su parte, la rectora de la UTP, Dra. Ángela Laguna Caicedo, señaló que este acuerdo amplía las oportunidades académicas para estudiantes y docentes, al tiempo que fortalece las capacidades institucionales de ambas universidades.

“Trabajar de manera articulada nos permite generar mayor impacto en la formación del talento humano y en la construcción de soluciones que respondan a los desafíos actuales de nuestras comunidades”, afirmó.

El convenio establece una hoja de ruta que contempla el desarrollo de proyectos de investigación aplicada, programas académicos conjuntos, intercambio de docentes y estudiantes, así como iniciativas de extensión universitaria orientadas a fortalecer el vínculo entre la academia y la sociedad.

Además, se impulsará la optimización de recursos institucionales y la creación de nuevos espacios de colaboración para la transferencia de conocimiento y tecnología en sectores estratégicos del país.

Con esta firma, UDELAS y la UTP reafirman su compromiso con una educación superior de calidad, más innovadora e inclusiva, apostando por una formación integral que contribuya al crecimiento sostenible de Panamá.