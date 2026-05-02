Panamá Nacionales -  2 de mayo de 2026 - 11:22

Concurso General de Becas 2026: recepción de documentos del lunes 4 de mayo

La recepción de documentos que realiza el IFARHU es por el Concurso General de Becas 2026, dirigida a estudiantes en primaria, secundaria y universitaria.

Concurso General de Becas 2026

Concurso General de Becas 2026

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) continuará este lunes 4 de mayo con el proceso de recepción de documentos para los estudiantes preseleccionados en el Concurso General de Becas 2026.

Esta convocatoria está dirigida a alumnos de los niveles de educación primaria, secundaria y universitaria que completaron su registro digital y resultaron favorecidos en la etapa inicial de selección.

Concurso General de Becas 2026: recepción de documentos del 4 de mayo

Provincia de Colón

Provincia de Panamá

Provincia de Panamá Oeste

Comarca Guna Yala

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