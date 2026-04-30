Concurso General de Becas 2026: recepción de documentos del viernes 1 de mayo

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) iniciará este viernes 1 de mayo formalmente el proceso de recepción de documentos para los estudiantes preseleccionados en el Concurso General de Becas 2026.
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En esta primera fase, la recepción se concentrará exclusivamente en las provincias de Colón, Darién Panamá, y las comarcas Emberá Wounaan y Guna Yala.
Concurso General de Becas 2026: recepción de documentos del 29 de abril
Provincia de Colón
- Chagres: Piña, Achiote, Nuevo Chagres, Salud y La Encantada - C.E.B.G. Anastacia Mitre
- Donoso: Río Indio - I.P.T. De Gil Betegón
Provincia de Darién - IFARHU de La Palma
- Chepigana: La Palma, Setegantí y Chepigana
Provincia de Panamá
Panamá Este - Agencia Regional de Panamá Este
- 24 de Diciembre
Panamá Norte - Oficinas del IFARHU de Panamá Norte
- Centros educativos del corregimiento de Chilibre
Tortí - Agencia Regional de Tortí
- Chepo: Tortí
Comarca Emberá - Wounaan - Sede de la Unión Chocó - IFARHU
- Cémaco: corregimiento de Cirilo Guainora
Comarca Guna Yala
- Nargana
Los centros de atención y sedes regionales estarán habilitados en el sitio web www.ifarhu.gob.pa/recepcion-de-documentos-de-estudiantes.