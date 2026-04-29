Concurso General de Becas 2026: recepción de documentos del jueves 30 de abril.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) iniciará este jueves 30 de abril formalmente el proceso de recepción de documentos para los estudiantes preseleccionados en el Concurso General de Becas 2026.
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En esta primera fase, la recepción se concentrará exclusivamente en las provincias de Colón, Darién Panamá, y las comarcas Emberá Wounaan y Guna Yala.
Concurso General de Becas 2026: recepción de documentos del 29 de abril
Provincia de Colón - Terrenos de la Feria de Colón
- Colón: Escobal y Ciricito
Provincia de Darién - Agua Fría °2 y Santa Fe
- Pinogana: Agua Fría, Comarca Wargandí y Cucunatí
Provincia de Panamá
Panamá Este - Agencia Regional de Panamá Este
- Pacora
Panamá Norte - Oficinas del IFARHU de Panamá Norte
- Centros educativos del corregimiento de Caimitillo
Tortí - Agencia Regional de Tortí
- Chepo
- Chepigana
- Chimán
Comarca Emberá - Wounaan - Escuela José del Carmen Mejía en Yaviza
- Cémaco: Manuel Ortega
Comarca Guna Yala
- Ailigandí
- Nargana
Los centros de atención y sedes regionales estarán habilitados en el sitio web www.ifarhu.gob.pa/recepcion-de-documentos-de-estudiantes.