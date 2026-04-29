Concurso General de Becas 2026 Nacionales -  29 de abril de 2026 - 16:29

Concurso General de Becas 2026: recepción de documentos del jueves 30 de abril

Esta convocatoria del Concurso General de Becas 2026 está dirigida a alumnos de los niveles de educación primaria, secundaria y universitaria.

Concurso General de Becas 2026: recepción de documentos del jueves 30 de abril.

Concurso General de Becas 2026: recepción de documentos del jueves 30 de abril.

IFARHU
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) iniciará este jueves 30 de abril formalmente el proceso de recepción de documentos para los estudiantes preseleccionados en el Concurso General de Becas 2026.

Esta convocatoria está dirigida a alumnos de los niveles de educación primaria, secundaria y universitaria que completaron su registro digital y resultaron favorecidos en la etapa inicial de selección.

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En esta primera fase, la recepción se concentrará exclusivamente en las provincias de Colón, Darién Panamá, y las comarcas Emberá Wounaan y Guna Yala.

Concurso General de Becas 2026: recepción de documentos del 29 de abril

Provincia de Colón - Terrenos de la Feria de Colón

  • Colón: Escobal y Ciricito

Provincia de Darién - Agua Fría °2 y Santa Fe

  • Pinogana: Agua Fría, Comarca Wargandí y Cucunatí

Provincia de Panamá

Panamá Este - Agencia Regional de Panamá Este

  • Pacora

Panamá Norte - Oficinas del IFARHU de Panamá Norte

  • Centros educativos del corregimiento de Caimitillo

Tortí - Agencia Regional de Tortí

  • Chepo
  • Chepigana
  • Chimán

Comarca Emberá - Wounaan - Escuela José del Carmen Mejía en Yaviza

  • Cémaco: Manuel Ortega

Comarca Guna Yala

  • Ailigandí
  • Nargana

Los centros de atención y sedes regionales estarán habilitados en el sitio web www.ifarhu.gob.pa/recepcion-de-documentos-de-estudiantes.

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