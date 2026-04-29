Concurso General de Becas 2026: recepción de documentos del jueves 30 de abril.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) iniciará este jueves 30 de abril formalmente el proceso de recepción de documentos para los estudiantes preseleccionados en el Concurso General de Becas 2026 .

Esta convocatoria está dirigida a alumnos de los niveles de educación primaria, secundaria y universitaria que completaron su registro digital y resultaron favorecidos en la etapa inicial de selección.

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En esta primera fase, la recepción se concentrará exclusivamente en las provincias de Colón, Darién Panamá, y las comarcas Emberá Wounaan y Guna Yala.

Concurso General de Becas 2026: recepción de documentos del 29 de abril

Provincia de Colón - Terrenos de la Feria de Colón

Colón: Escobal y Ciricito

Provincia de Darién - Agua Fría °2 y Santa Fe

Pinogana: Agua Fría, Comarca Wargandí y Cucunatí

Provincia de Panamá

Panamá Este - Agencia Regional de Panamá Este

Pacora

Panamá Norte - Oficinas del IFARHU de Panamá Norte

Centros educativos del corregimiento de Caimitillo

Tortí - Agencia Regional de Tortí

Chepo

Chepigana

Chimán

Comarca Emberá - Wounaan - Escuela José del Carmen Mejía en Yaviza

Cémaco: Manuel Ortega

Comarca Guna Yala

Ailigandí

Nargana

Los centros de atención y sedes regionales estarán habilitados en el sitio web www.ifarhu.gob.pa/recepcion-de-documentos-de-estudiantes.