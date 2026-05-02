Panamá Nacionales -  2 de mayo de 2026 - 10:10

Jubilados y pensionados: CSS anuncia pagos por ACH el lunes y cheques el martes

La CSS confirmó mediante su calendario el pago de jubilados y pensionados en mayo 2026. Conoce fechas y recomendaciones.

Pago a jubilados y pensionados

Pago a jubilados y pensionados

Archivo
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Caja de Seguro Social (CSS) anunció el calendario oficial de pagos correspondiente a la primera quincena de mayo de 2026 para jubilados y pensionados en todo el país.

De acuerdo con la entidad, los desembolsos se realizarán en dos modalidades, según el método de pago asignado a cada beneficiario: la acreditación bancaria será el lunes 4 de mayo de 2026 y el pago por cheque es el martes 5 de mayo de 2026

Te puede interesar: PASE-U 2026: Fechas del primer pago y lista de restricciones por el IFARHU

Los beneficiarios podrán recibir su dinero mediante depósito directo en cuentas bancarias o a través del retiro de cheque en los centros habilitados por la institución.

Recomendaciones a jubilados y pensionados para el cobro

Jubilados y pensionados - ACH.jpg

La CSS reiteró una serie de recomendaciones para facilitar el proceso y evitar inconvenientes:

  • Verificar previamente su método de pago asignado
  • Acudir en la fecha correspondiente
  • Evitar aglomeraciones en los centros de pago

La institución destacó que no hay modificaciones en el calendario anunciado, por lo que el cronograma se mantiene según lo programado para esta quincena.

En esta nota:
Seguir leyendo

Asamblea Nacional suspende debate de Ley 491 sobre aumento a jubilados y pensionados

Aumento a Jubilados y pensionados: "llegó sin consulta" Mulino cuestiona Ley 491 y advierte posible veto

Aumento a jubilados y pensionados: APEDE rechaza Ley 491 que destina fondos de telecomunicaciones al IVM

Recomendadas

Más Noticias