Jubilados y pensionados: CSS anuncia pagos por ACH el lunes y cheques el martes

La Caja de Seguro Social (CSS) anunció el calendario oficial de pagos correspondiente a la primera quincena de mayo de 2026 para jubilados y pensionados en todo el país.

De acuerdo con la entidad, los desembolsos se realizarán en dos modalidades, según el método de pago asignado a cada beneficiario: la acreditación bancaria será el lunes 4 de mayo de 2026 y el pago por cheque es el martes 5 de mayo de 2026

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Los beneficiarios podrán recibir su dinero mediante depósito directo en cuentas bancarias o a través del retiro de cheque en los centros habilitados por la institución.

Recomendaciones a jubilados y pensionados para el cobro

Jubilados y pensionados - ACH.jpg CSS

La CSS reiteró una serie de recomendaciones para facilitar el proceso y evitar inconvenientes:

Verificar previamente su método de pago asignado

Acudir en la fecha correspondiente

Evitar aglomeraciones en los centros de pago

La institución destacó que no hay modificaciones en el calendario anunciado, por lo que el cronograma se mantiene según lo programado para esta quincena.