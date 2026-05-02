Jubilados y pensionados: CSS anuncia pagos por ACH el lunes y cheques el martes

La Caja de Seguro Social (CSS) anunció el calendario oficial de pagos correspondiente a la primera quincena de mayo de 2026 para jubilados y pensionados en todo el país.
Te puede interesar: PASE-U 2026: Fechas del primer pago y lista de restricciones por el IFARHU
Los beneficiarios podrán recibir su dinero mediante depósito directo en cuentas bancarias o a través del retiro de cheque en los centros habilitados por la institución.
Recomendaciones a jubilados y pensionados para el cobro
La CSS reiteró una serie de recomendaciones para facilitar el proceso y evitar inconvenientes:
- Verificar previamente su método de pago asignado
- Acudir en la fecha correspondiente
- Evitar aglomeraciones en los centros de pago
La institución destacó que no hay modificaciones en el calendario anunciado, por lo que el cronograma se mantiene según lo programado para esta quincena.