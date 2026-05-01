San Miguelito Nacionales -  1 de mayo de 2026 - 09:10

Toque de queda en San Miguelito: restringen circulación en Belisario Frías y Arnulfo Arias

La Policía Nacional mantendrá puntos de control estratégicos. Quienes incumplan la norma sin justificación válida en San Miguelito se enfrentan a sanciones.

Toque de queda en los corregimientos de Belisario Frías y Arnulfo Arias

Toque de queda en los corregimientos de Belisario Frías y Arnulfo Arias, en San Miguelito.

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Ana Canto
Por Ana Canto

A partir de este viernes y hasta el 11 de mayo de 2026, los corregimientos de Belisario Frías y Arnulfo Arias han sido declarados "zonas de intervención prioritaria". La Alcaldía de San Miguelito, basada en informes de alta incidencia delictiva de la Policía Nacional, restringirá la circulación de personas durante los fines de semana.

Horarios de la restricción

El toque de queda parcial operará en los siguientes periodos:

  • Viernes: De 10:00 p.m. a 4:00 a.m. del sábado.

  • Sábado: De 10:00 p.m. a 4:00 a.m. del domingo.

  • Domingo: De 10:00 p.m. a 4:00 a.m. del lunes.

Excepciones y Sanciones

La medida permite la libre circulación únicamente para personal de salud, seguridad, emergencias, servicios públicos y ciudadanos que demuestren movilidad por razones laborales, educativas o de fuerza mayor.

La Policía Nacional mantendrá puntos de control estratégicos. Quienes incumplan la norma sin justificación válida se enfrentan a:

  • Conducción: A Casas de Justicia Comunitaria o Juzgados Nocturnos.

  • Multas: Sanciones económicas que oscilan entre B/.50.00 y B/.500.00.

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