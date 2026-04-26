Perrito herido en balacera en San Miguelito: hay dos menores aprehendidos

Un perrito resultó herido por un impacto de arma de fuego durante una balacera registrada en el sector 5 de Sinaí, en el corregimiento de Belisario Porras.
Durante el ataque, el animal fue alcanzado por un proyectil, resultando herido.
Perrito fue auxiliado y llevado al veterinario
Unidades policiales brindaron auxilio inmediato al can y lo trasladaron a un centro veterinario para recibir atención urgente.
Hasta el momento, no se han dado detalles sobre su estado de salud.
Dos menores fueron aprehendidos
Las autoridades informaron que dos menores de edad fueron aprehendidos en relación con este hecho.
El caso se mantiene bajo investigación para esclarecer las circunstancias del ataque.
Hecho genera preocupación en la comunidad
El incidente ha generado preocupación entre residentes del área, debido al uso de armas de fuego en zonas residenciales.