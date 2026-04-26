Panamá Nacionales -  26 de abril de 2026 - 14:37

Perrito herido en balacera en San Miguelito: hay dos menores aprehendidos

Un perrito resultó herido tras una balacera en San Miguelito. La Policía trasladó al animal a un veterinario y aprehendió a dos menores.

Perrito herido en balacera en San Miguelito

Perrito herido en balacera en San Miguelito

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Un perrito resultó herido por un impacto de arma de fuego durante una balacera registrada en el sector 5 de Sinaí, en el corregimiento de Belisario Porras.

Disparos contra una vivienda

De acuerdo con la Policía Nacional de Panamá, el hecho ocurrió en medio de detonaciones dirigidas contra una residencia en el área.

Durante el ataque, el animal fue alcanzado por un proyectil, resultando herido.

Perrito fue auxiliado y llevado al veterinario

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Unidades policiales brindaron auxilio inmediato al can y lo trasladaron a un centro veterinario para recibir atención urgente.

Hasta el momento, no se han dado detalles sobre su estado de salud.

Dos menores fueron aprehendidos

Las autoridades informaron que dos menores de edad fueron aprehendidos en relación con este hecho.

El caso se mantiene bajo investigación para esclarecer las circunstancias del ataque.

Hecho genera preocupación en la comunidad

El incidente ha generado preocupación entre residentes del área, debido al uso de armas de fuego en zonas residenciales.

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