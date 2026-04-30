Homicidio en Santa Ana: asesinan a un hombre en un comercio cerca del Mercado del Marisco

Un hombre fue asesinado al mediodía de este jueves, 30 de abril, tras un ataque a tiros dentro de un comercio en el corregimiento de Santa Ana, en las inmediaciones del Mercado del Marisco.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima recibió varios impactos de bala y fue trasladada de urgencia a un centro hospitalario, donde los médicos confirmaron su fallecimiento a su llegada. En la escena del crimen, los peritos de Criminalística han contabilizado, de manera preliminar, al menos siete casquillos de bala.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Debido a las investigaciones en curso, las autoridades han procedido con el cierre total de la vía que conecta con la Avenida Central. El área se mantiene acordonada, lo que ha generado una fuerte congestión vehicular en los alrededores del Mercado del Marisco.

La Policía Nacional mantiene operativos de búsqueda en diversos puntos del sector para dar con los responsables de este hecho de sangre.

Se solicita a cualquier persona que tenga información relevante sobre este caso comunicarse de forma anónima a las líneas de emergencia.