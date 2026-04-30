Capturan a dos funcionarios y un exfuncionario por irregularidades en fondos del IPT Don Bosco.

En el marco de la "Operación Pupitre", la Policía Nacional y la Fiscalía Anticorrupción aprehendieron a tres personas, dos funcionarios activos y un exfuncionario, por su presunta vinculación con delitos contra la administración pública.

La investigación señala una lesión patrimonial superior a los 124 mil dólares, producto de irregularidades en el manejo de fondos del Instituto Profesional y Técnico (IPT) Don Bosco.

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El caso, liderado por la Fiscalía Anticorrupción, se centra en la gestión de fondos durante el periodo 2020–2021. Las pesquisas iniciaron tras detectarse faltantes en:

Fondos provenientes de matrículas.

Recursos destinados al bienestar estudiantil.

Ingresos de autogestión de la institución.

Las diligencias de captura se llevaron a cabo de manera simultánea en el corregimiento de Don Bosco, donde los sospechosos fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes para el inicio del proceso judicial.