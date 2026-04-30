Capturan a dos funcionarios y un exfuncionario por irregularidades en fondos del IPT Don Bosco.

En el marco de la "Operación Pupitre", la Policía Nacional y la Fiscalía Anticorrupción aprehendieron a tres personas, dos funcionarios activos y un exfuncionario, por su presunta vinculación con delitos contra la administración pública.
El caso, liderado por la Fiscalía Anticorrupción, se centra en la gestión de fondos durante el periodo 2020–2021. Las pesquisas iniciaron tras detectarse faltantes en:
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Fondos provenientes de matrículas.
Recursos destinados al bienestar estudiantil.
Ingresos de autogestión de la institución.
Las diligencias de captura se llevaron a cabo de manera simultánea en el corregimiento de Don Bosco, donde los sospechosos fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes para el inicio del proceso judicial.