Panamá Nacionales -  30 de abril de 2026 - 11:46

IMA cerrará tienda en Santa Ana del 6 al 8 de mayo

IMA anuncia cierre temporal de su tienda en Santa Ana por evento del 6 al 8 de mayo. Conoce cuándo reanudan la atención.

IMA cerrará tienda en Santa Ana del 6 al 8 de mayo

IMA cerrará tienda en Santa Ana del 6 al 8 de mayo

IMA
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que su tienda permanente ubicada en Santa Ana permanecerá cerrada del 6 al 8 de mayo. La suspensión del servicio responde al desarrollo del evento “Mega Bingo TV Mundial”, que se realizará en las instalaciones de Bingos Nacionales.

Cierre de tienda del IMA: ¿Cuándo reabre?

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IMA_Pma/status/2049846441183510958?s=20&partner=&hide_thread=false

La entidad indicó que la tienda retomará la atención al público la próxima semana en su horario habitual.

El IMA ofreció disculpas por los inconvenientes que esta medida pueda causar a los usuarios que acuden regularmente a este punto de venta.

En esta nota:
Seguir leyendo

Agroferias del IMA este 29 de abril: puntos de venta por provincias

Arroz a $5 en Panamá: lugares de las agroferias del IMA este lunes 27 de abril

Agroferias del IMA en Panamá: centros de venta del 27 al 28 de abril

Recomendadas

Más Noticias