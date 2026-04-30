IMA cerrará tienda en Santa Ana del 6 al 8 de mayo

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que su tienda permanente ubicada en Santa Ana permanecerá cerrada del 6 al 8 de mayo. La suspensión del servicio responde al desarrollo del evento “Mega Bingo TV Mundial”, que se realizará en las instalaciones de Bingos Nacionales.

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Cierre de tienda del IMA: ¿Cuándo reabre?

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IMA_Pma/status/2049846441183510958?s=20&partner=&hide_thread=false El IMA informa a la población de la provincia de Panamá, que del 6 al 8 de mayo, la tienda permanente de Bingos Nacionales permanecerá cerrada. #ConPasoFirme pic.twitter.com/p5syMPEs4e — Instituto de Mercadeo Agropecuario (@IMA_Pma) April 30, 2026

La entidad indicó que la tienda retomará la atención al público la próxima semana en su horario habitual.

El IMA ofreció disculpas por los inconvenientes que esta medida pueda causar a los usuarios que acuden regularmente a este punto de venta.