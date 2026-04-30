Panamá Nacionales -  30 de abril de 2026 - 09:56

Presidente Mulino llama a sesiones extraordinarias para discutir el proyecto de ley de Sustancia Económica

Hasta el momento, el presidente Mulino se ha reunido con dos bancadas de la Asamblea Nacional para la discusión del proyecto de Sustancia Económica.

Sesiones extraordinarias de la Asamblea Nacional. 

Sesiones extraordinarias de la Asamblea Nacional. 

Asamblea Nacional
Ana Canto
Por Ana Canto

El presidente José Raúl Mulino anunció este jueves, 30 de abril, la convocatoria a sesiones extraordinarias en la Asamblea Nacional para discutir el proyecto de ley denominado "Sustancia Económica".

Durante su conferencia de prensa semanal, el mandatario informó que envió una nota formal al presidente del Legislativo, Jorge Herrera, detallando que este periodo de sesiones se extenderá por un mes: del 4 de mayo al 4 de junio de 2026.

Hasta el momento, Mulino se ha reunido con dos bancadas parlamentarias y prevé continuar los acercamientos la próxima semana. El objetivo de estos encuentros es explicar los alcances de la iniciativa, la cual considera fundamental para la competitividad internacional de Panamá.

El proyecto establece los criterios para que las empresas extranjeras demuestren una operación real en el país. Según el Ejecutivo, esto busca:

  • Garantizar la permanencia de corporaciones internacionales en territorio panameño.

  • Fomentar la creación de empleos directos e indirectos.

  • Fortalecer la seguridad jurídica para atraer Inversión Extranjera Directa.

Por su parte, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, subrayó en días pasados que la aprobación de esta ley es una pieza clave para mejorar la posición de Panamá en los mercados globales y asegurar un entorno económico estable.

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