Presidente Mulino convocaría a sesiones extraordinarias para discutir ley de Sustancia Económica

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, anunció que el presidente José Raúl Mulino prevé convocar a la Asamblea Nacional a sesiones extraordinarias con el fin de discutir el proyecto de ley sobre "Sustancia Económica".

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Esta iniciativa es fundamental para la competitividad internacional de Panamá, ya que establece los criterios para que las empresas extranjeras demuestren una operación real en el país. El objetivo principal es garantizar la permanencia de estas corporaciones en territorio panameño, fomentando la creación de empleos directos e indirectos para la ciudadanía.

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El titular del MEF detalló que, de ser aprobada, esta ley facilitará la atracción de inversión extranjera directa, fortaleciendo la seguridad jurídica del país.

En cuanto al cronograma, Chapman indicó que fecha proyectada para el arranque de las sesiones extraordinarias es a inicios de mayo.

El jueves 30 de abril será el cierre del periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional.