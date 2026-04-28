Presidente Mulino participa en acuerdo de Copa Airlines para ampliar su flota aérea

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, participó este martes en la firma de un convenio entre Copa Airlines, Boeing y GE Aerospace, realizada en el Biomuseo.
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Según destacó el mandatario, este paso refleja confianza en el crecimiento económico del país. “Es reflejo de la confianza en Panamá y en un futuro lleno de oportunidades”, expresó.
Panama Stopover creció 25%
Mulino resaltó además el crecimiento del programa Panama Stopover, que registró un aumento del 25% durante el último año. El programa permite a pasajeros internacionales hacer escala extendida en Panamá, impulsando el turismo y el consumo local.
El presidente señaló que este resultado responde a la estrategia que impulsa su administración para fortalecer la proyección internacional del país. “Es un resultado claro del plan que estamos ejecutando para promover a Panamá”, indicó.
Impacto económico y turístico
La ampliación de flota y el crecimiento del Panama Stopover podrían traducirse en:
- Mayor conectividad aérea
- Incremento del turismo
- Más dinamismo económico
- Fortalecimiento del hub regional
Con este acuerdo, Panamá continúa consolidando su papel como centro estratégico de conexiones aéreas en América Latina.