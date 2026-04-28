Presidente Mulino participa en acuerdo de Copa Airlines para ampliar su flota aérea

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino , participó este martes en la firma de un convenio entre Copa Airlines, Boeing y GE Aerospace, realizada en el Biomuseo.

Durante el evento, se oficializó un acuerdo para la adquisición de nuevas aeronaves, una decisión que refuerza la expansión operativa de Copa Airlines.

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Según destacó el mandatario, este paso refleja confianza en el crecimiento económico del país. “Es reflejo de la confianza en Panamá y en un futuro lleno de oportunidades”, expresó.

Panama Stopover creció 25%

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JoseRaulMulino/status/2049164516533878948?s=20&partner=&hide_thread=false El último año, el programa Panama Stopover creció un 25%. Es un resultado claro del plan que estamos ejecutando para promover a nuestro país, el mejor país del mundo.



Hoy acompañé a Copa Airlines en la firma de un acuerdo para la adquisición de más aviones, reflejo de la… pic.twitter.com/Nu8E9YQWSr — José Raúl Mulino (@JoseRaulMulino) April 28, 2026

Mulino resaltó además el crecimiento del programa Panama Stopover, que registró un aumento del 25% durante el último año. El programa permite a pasajeros internacionales hacer escala extendida en Panamá, impulsando el turismo y el consumo local.

“Es algo sin precedentes, hemos anunciado una orden hasta de 60 nuevas aeronaves cuyas entregas van a irse hasta el 2034, pero estas 60 se unen a 40 aeronaves que tenemos todavía por recibir de la orden anterior”, destacó Pedro Heilbron, presidente ejecutivo de Copa. “Es algo sin precedentes, hemos anunciado una orden hasta de 60 nuevas aeronaves cuyas entregas van a irse hasta el 2034, pero estas 60 se unen a 40 aeronaves que tenemos todavía por recibir de la orden anterior”, destacó Pedro Heilbron, presidente ejecutivo de Copa.

El presidente señaló que este resultado responde a la estrategia que impulsa su administración para fortalecer la proyección internacional del país. “Es un resultado claro del plan que estamos ejecutando para promover a Panamá”, indicó.

Impacto económico y turístico

La ampliación de flota y el crecimiento del Panama Stopover podrían traducirse en:

Mayor conectividad aérea

Incremento del turismo

Más dinamismo económico

Fortalecimiento del hub regional

Con este acuerdo, Panamá continúa consolidando su papel como centro estratégico de conexiones aéreas en América Latina.