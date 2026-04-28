Canal de Panamá explica por qué un buque pagó $4 millones para transitar

El ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, aclaró que el pago de hasta 4 millones de dólares por el tránsito de un buque por el Canal de Panamá responde a dinámicas del mercado y no a decisiones arbitrarias.
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El funcionario enfatizó que estos pagos elevados no están relacionados con limitaciones en el Canal. “La subasta no obedece a una situación de escasez de tránsito o de calado”, precisó.
Canal de Panamá: Factores externos influyen en la demanda
Según Icaza, el aumento en los precios de subasta responde a factores externos que elevan la demanda por cruzar la vía interoceánica.
Esto puede incluir:
- Cambios en rutas marítimas
- Conflictos internacionales
- Incremento del comercio global
El Canal de Panamá actúa como un punto clave del comercio internacional, por lo que las decisiones de las navieras están directamente influenciadas por condiciones globales.