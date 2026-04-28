Canal de Panamá explica por qué un buque pagó $4 millones para transitar

Por qué un buque pagó $4 millones para cruzar el Canal de Panamá

El ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, aclaró que el pago de hasta 4 millones de dólares por el tránsito de un buque por el Canal de Panamá responde a dinámicas del mercado y no a decisiones arbitrarias.

Icaza explicó que el Canal cuenta con tres cupos disponibles para subastas, donde las tarifas pueden incrementarse según el interés de las navieras. “Son decisiones de mercado… las fuerzas del mercado determinan el monto”, señaló.

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El funcionario enfatizó que estos pagos elevados no están relacionados con limitaciones en el Canal. “La subasta no obedece a una situación de escasez de tránsito o de calado”, precisó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2049158865728479528?s=20&partner=&hide_thread=false El ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, habló sobre el caso de un buque que pagó 4 millones de dólares por transitar por el @canaldepanama.



"Son decisiones de mercado. En el Canal de Panamá tenemos tres cupos para lo que son subastas, y esas subastas las decide el… pic.twitter.com/YuiLnEdM8y — Telemetro Reporta (@TReporta) April 28, 2026

Canal de Panamá: Factores externos influyen en la demanda

Según Icaza, el aumento en los precios de subasta responde a factores externos que elevan la demanda por cruzar la vía interoceánica.

Esto puede incluir:

Cambios en rutas marítimas

Conflictos internacionales

Incremento del comercio global

El Canal de Panamá actúa como un punto clave del comercio internacional, por lo que las decisiones de las navieras están directamente influenciadas por condiciones globales.