Panamá 28 de abril de 2026 - 11:38

Canal de Panamá explica por qué un buque pagó $4 millones para transitar

Autoridades explican que el pago millonario por cruzar el Canal de Panamá responde a subastas y a la alta demanda del mercado global.

Por qué un buque pagó $4 millones para cruzar el Canal de Panamá

Por qué un buque pagó $4 millones para cruzar el Canal de Panamá

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El ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, aclaró que el pago de hasta 4 millones de dólares por el tránsito de un buque por el Canal de Panamá responde a dinámicas del mercado y no a decisiones arbitrarias.

Subastas definidas por la oferta y demanda

Icaza explicó que el Canal cuenta con tres cupos disponibles para subastas, donde las tarifas pueden incrementarse según el interés de las navieras. “Son decisiones de mercado… las fuerzas del mercado determinan el monto”, señaló.

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El funcionario enfatizó que estos pagos elevados no están relacionados con limitaciones en el Canal. “La subasta no obedece a una situación de escasez de tránsito o de calado”, precisó.

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Canal de Panamá: Factores externos influyen en la demanda

Según Icaza, el aumento en los precios de subasta responde a factores externos que elevan la demanda por cruzar la vía interoceánica.

Esto puede incluir:

  • Cambios en rutas marítimas
  • Conflictos internacionales
  • Incremento del comercio global

El Canal de Panamá actúa como un punto clave del comercio internacional, por lo que las decisiones de las navieras están directamente influenciadas por condiciones globales.

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