Canal de Panamá aplicará medida preventiva para proteger recursos hídricos

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) informó que a partir del próximo 3 de julio el calado máximo autorizado para los buques que transiten por las esclusas Neopanamax será de 49.5 pies (15.09 metros).

La decisión se adopta en función de los niveles actuales y proyectados del lago Gatún para las próximas semanas, como parte de la estrategia de gestión hídrica y operativa de la vía interoceánica.

Contenido relacionado: Empleos en el Canal de Panamá: ACP abre oportunidades laborales en junio

Canal de Panamá ajustará calado de buques Neopanamax en julio

La ACP explicó que esta acción forma parte de las medidas orientadas a garantizar la sostenibilidad de las operaciones del Canal de Panamá y proteger la disponibilidad del recurso hídrico.

La entidad recordó que desde diciembre de 2025 mantiene acciones de ahorro de agua como preparación para la temporada seca de 2026 y ante la posibilidad de que el fenómeno climático de El Niño se desarrolle durante el segundo semestre del año.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2062986398865522952?s=20&partner=&hide_thread=false El @canaldepanama anunció que a partir del 3 de julio el calado máximo autorizado para los buques que transiten por las esclusas Neopanamax será de 49.5 pies (15.09 metros), en función de los niveles actuales y proyectados del lago Gatún para las próximas semanas.



El ajuste… pic.twitter.com/JyWT7NSYe1 — Telemetro Reporta (@TReporta) June 5, 2026

Según las proyecciones analizadas por los especialistas, este evento climático podría extenderse incluso hasta 2027 y afectar los niveles de agua disponibles en la cuenca canalera.

La administración canalera precisó que el ajuste estacional del calado no implica modificaciones en la cantidad de tránsitos diarios programados. Asimismo, destacó que la medida tendría un impacto reducido, afectando a menos del 1.7 % de los buques Neopanamax que utilizan la ruta marítima.

De esta manera, el Canal mantiene su capacidad operativa mientras adopta medidas preventivas para administrar de forma eficiente los recursos hídricos.

Primera vez en cerca de dos años

La ACP indicó que esta restricción vuelve a aplicarse luego de aproximadamente dos años sin necesidad de implementar ajustes similares. La situación obedece a que durante 2025 se registraron condiciones climáticas e hidrológicas favorables que permitieron mantener operaciones sin restricciones adicionales.

Monitoreo permanente de la cuenca

La entidad señaló que sus especialistas mantienen una vigilancia constante sobre las condiciones climáticas e hidrológicas de la cuenca del Canal de Panamá.

Además, realizan un seguimiento continuo de las proyecciones meteorológicas con el objetivo de evaluar oportunamente cualquier impacto asociado a la evolución del fenómeno de El Niño y adoptar las medidas necesarias para garantizar la continuidad y sostenibilidad de las operaciones.

La ACP reiteró que continuará informando a la industria marítima internacional sobre cualquier ajuste operativo que pudiera requerirse en los próximos meses, de acuerdo con el comportamiento de las condiciones climáticas y la disponibilidad de agua.