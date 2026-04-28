Nacionales -  28 de abril de 2026 - 11:24

Ministro Chapman responde a críticas por proyecto de bioetanol y niega conflicto de interés

El ministro Felipe Chapman negó conflicto de interés en el proyecto de bioetanol y aseguró que se ha mantenido al margen del debate.

Ministro del MEF - Felipe Chapman

Ministro del MEF - Felipe Chapman

Asamblea Nacional
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El ministro del Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (MEF), Felipe Chapman, salió al paso de los cuestionamientos sobre presuntos vínculos familiares en medio del debate del proyecto de bioetanol.

Consultado sobre la suspensión del segundo debate del proyecto, Chapman aseguró que no ha intervenido en el tema. “Me he mantenido 100% al margen… y lo continuaré haciendo”, afirmó.

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Ministro Chapman reconoce vínculo familiar, pero descarta interés

El ministro confirmó que tiene un hermano vinculado al sector azucarero, aunque negó que exista conflicto de interés. “Tengo un hermano que es director suplente de una empresa azucarera”, explicó. Sin embargo, subrayó que no hay certeza de que dicha empresa participe en el negocio del bioetanol ni que tenga interés en hacerlo.

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Chapman también desestimó las críticas surgidas en torno al tema. “Los señalamientos no se ajustan a la verdad… el que no la debe no la teme”, expresó.

Debate sigue en pausa

El proyecto de ley sobre bioetanol continúa en suspenso, luego de que su discusión en segundo debate fuera aplazada en la Asamblea Nacional de Panamá.

La iniciativa ha generado debate en distintos sectores, tanto por su impacto en la política energética como por posibles implicaciones económicas.

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