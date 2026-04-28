Ministro Chapman responde a críticas por proyecto de bioetanol y niega conflicto de interés

El ministro del Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (MEF), Felipe Chapman , salió al paso de los cuestionamientos sobre presuntos vínculos familiares en medio del debate del proyecto de bioetanol.

Consultado sobre la suspensión del segundo debate del proyecto, Chapman aseguró que no ha intervenido en el tema. “Me he mantenido 100% al margen… y lo continuaré haciendo”, afirmó.

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Ministro Chapman reconoce vínculo familiar, pero descarta interés

El ministro confirmó que tiene un hermano vinculado al sector azucarero, aunque negó que exista conflicto de interés. “Tengo un hermano que es director suplente de una empresa azucarera”, explicó. Sin embargo, subrayó que no hay certeza de que dicha empresa participe en el negocio del bioetanol ni que tenga interés en hacerlo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2049152020699926680?s=20&partner=&hide_thread=false "Me he mantenido 100% al margen... y lo continuaré haciendo", respondió el ministro del @Mef_Pma, @FelipeChapman, al preguntar su opinión sobre la suspensión de la discusión en segundo debate del proyecto de bioetanol.



Sobre los señalamientos de intereses familiares en este… pic.twitter.com/ingLDAtkjg — Telemetro Reporta (@TReporta) April 28, 2026

Chapman también desestimó las críticas surgidas en torno al tema. “Los señalamientos no se ajustan a la verdad… el que no la debe no la teme”, expresó.

Debate sigue en pausa

El proyecto de ley sobre bioetanol continúa en suspenso, luego de que su discusión en segundo debate fuera aplazada en la Asamblea Nacional de Panamá.

La iniciativa ha generado debate en distintos sectores, tanto por su impacto en la política energética como por posibles implicaciones económicas.