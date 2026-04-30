MITRADEL Nacionales -  30 de abril de 2026 - 11:32

MITRADEL anuncia nuevas vacantes de empleo en Panamá, San Miguelito y Coclé

El MITRADEL informó sobre nuevas oportunidades laborales en distintas provincias del país a través del portal oficial de empleo.

MITRADEL anuncia nuevas vacantes de empleo.

MITRADEL anuncia nuevas vacantes de empleo.

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María Hernández
Por María Hernández

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) , a través de su representante Emanuel Gómez, dio a conocer nuevas vacantes laborales disponibles en las provincias de Panamá, San Miguelito y Coclé.

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Provincia de Panamá

Vendedor

  • Promocionar servicios de la empresa
  • Brindar una buena experiencia al cliente

Ayudante de cocina

  • Apoyo en tareas operativas
  • Preparación básica de alimentos
  • Carnet de salud blanco y verde vigente

Cajera

  • Gestión de cobros y transacciones
  • Atención al cliente
  • Conocimientos en matemática básica
  • Manejo de sistema POS

Distrito de San Miguelito (vacantes inclusivas)

Ayudante general (personas con discapacidad)

  • Tareas generales según el área asignada
  • Cumplir normas de seguridad e higiene
  • Trabajo en equipo y puntualidad
  • Estudios básicos (deseable)

Manipulador de alimentos (personas con discapacidad)

  • Preparación y conservación de alimentos
  • Carnet de salud blanco y verde

Provincia de Coclé

Soldador

  • Trabajos de soldadura y ensamblaje
  • Bachiller completo
  • Técnico en soldadura (deseable)

Guardavidas

  • Vigilancia y prevención
  • Conocimiento en técnicas de salvamento

Handyman (mantenimiento)

  • Reparaciones básicas (electricidad, plomería, pintura, ebanistería)
  • Bachiller completo
  • Cursos técnicos (deseable)

Estas oportunidades forman parte de los esfuerzos para impulsar el empleo en el país y facilitar la inserción laboral en diversos sectores.

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