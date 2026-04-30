MITRADEL anuncia nuevas vacantes de empleo en Panamá, San Miguelito y Coclé

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) , a través de su representante Emanuel Gómez, dio a conocer nuevas vacantes laborales disponibles en las provincias de Panamá, San Miguelito y Coclé.
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Provincia de Panamá
Vendedor
- Promocionar servicios de la empresa
- Brindar una buena experiencia al cliente
Ayudante de cocina
- Apoyo en tareas operativas
- Preparación básica de alimentos
- Carnet de salud blanco y verde vigente
Cajera
- Gestión de cobros y transacciones
- Atención al cliente
- Conocimientos en matemática básica
- Manejo de sistema POS
Distrito de San Miguelito (vacantes inclusivas)
Ayudante general (personas con discapacidad)
- Tareas generales según el área asignada
- Cumplir normas de seguridad e higiene
- Trabajo en equipo y puntualidad
- Estudios básicos (deseable)
Manipulador de alimentos (personas con discapacidad)
- Preparación y conservación de alimentos
- Carnet de salud blanco y verde
Provincia de Coclé
Soldador
- Trabajos de soldadura y ensamblaje
- Bachiller completo
- Técnico en soldadura (deseable)
Guardavidas
- Vigilancia y prevención
- Conocimiento en técnicas de salvamento
Handyman (mantenimiento)
- Reparaciones básicas (electricidad, plomería, pintura, ebanistería)
- Bachiller completo
- Cursos técnicos (deseable)
Estas oportunidades forman parte de los esfuerzos para impulsar el empleo en el país y facilitar la inserción laboral en diversos sectores.