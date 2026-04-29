La Cámara de Comercio: estas son las ofertas de empleo disponibles esta semana

La Cámara de Comercio de Panamá anuncia a que diversas empresas y organizaciones en Panamá han abierto nuevas vacantes laborales, ofreciendo oportunidades para profesionales en distintas áreas. A continuación, te presentamos los detalles de cada posición:
Ofertas de empleo en Panamá
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – Asistente en economía circular
Estudios en:
- Economía
- Economía de recursos naturales
- Ingeniería ambiental
- Ingeniería agrónoma
- Manejo de cuencas o recursos naturales
- Carreras afines
Experiencia:
- Entre 2 a 5 años en temas de economía circular
- Relacionamiento interpersonal e interinstitucional
Conocimientos:
- Microsoft Office
- Canva
- Plataformas virtuales (Zoom, Teams)
BCT Bank – Oficial de banca empresarial
Experiencia:
- Mínimo 3 años en banca empresarial o corporativa
Funciones y habilidades:
- Manejo de metas de cartera de crédito
- Venta cruzada de productos financieros
- Conocimientos en mercadeo y servicios financieros
- Prospección de clientes comerciales y corporativos
Super Xtra – Contador
Requisitos:
- Estudios universitarios en contabilidad o áreas afines
Conocimientos:
- Cálculos estadísticos
- Estados de cuenta y reportes financieros
- Manejo de Excel
- Principios contables
Siuma Talent – Jefe de repuestos de equipo pesado
Formación:
- Licenciatura en logística, ingeniería industrial o administración
Experiencia:
- Liderazgo de equipos
- Manejo de inventario y cadena de suministros
Conocimientos:
- Repuestos de maquinaria pesada
- Sistemas ERP (SAP, Oracle u otros)
Vital Medic – Asistente administrativa
Formación:
- Técnico o licenciatura en administración, secretariado o afines
Experiencia:
- Entornos corporativos o multisectoriales
Conocimientos:
- Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint)
- Herramientas corporativas (SharePoint)
- Inglés intermedio