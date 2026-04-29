Panamá Nacionales -  29 de abril de 2026 - 09:20

La Cámara de Comercio: estas son las ofertas de empleo disponibles esta semana

La Cámara de Comercio anuncia empresas y organismos que buscan talento en economía, banca, contabilidad, logística y administración.

La cámara de comercio anuncia vacantes de empleo esta semana. 

La cámara de comercio anuncia vacantes de empleo esta semana. 

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María Hernández
Por María Hernández

La Cámara de Comercio de Panamá anuncia a que diversas empresas y organizaciones en Panamá han abierto nuevas vacantes laborales, ofreciendo oportunidades para profesionales en distintas áreas. A continuación, te presentamos los detalles de cada posición:

Ofertas de empleo en Panamá

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – Asistente en economía circular

Estudios en:

  • Economía
  • Economía de recursos naturales
  • Ingeniería ambiental
  • Ingeniería agrónoma
  • Manejo de cuencas o recursos naturales
  • Carreras afines

Experiencia:

  • Entre 2 a 5 años en temas de economía circular
  • Relacionamiento interpersonal e interinstitucional

Conocimientos:

  • Microsoft Office
  • Canva
  • Plataformas virtuales (Zoom, Teams)

BCT Bank – Oficial de banca empresarial

Experiencia:

  • Mínimo 3 años en banca empresarial o corporativa

Funciones y habilidades:

  • Manejo de metas de cartera de crédito
  • Venta cruzada de productos financieros
  • Conocimientos en mercadeo y servicios financieros
  • Prospección de clientes comerciales y corporativos

Super Xtra – Contador

Requisitos:

  • Estudios universitarios en contabilidad o áreas afines

Conocimientos:

  • Cálculos estadísticos
  • Estados de cuenta y reportes financieros
  • Manejo de Excel
  • Principios contables

Siuma Talent – Jefe de repuestos de equipo pesado

Formación:

  • Licenciatura en logística, ingeniería industrial o administración

Experiencia:

  • Liderazgo de equipos
  • Manejo de inventario y cadena de suministros

Conocimientos:

  • Repuestos de maquinaria pesada
  • Sistemas ERP (SAP, Oracle u otros)

Vital Medic – Asistente administrativa

Formación:

  • Técnico o licenciatura en administración, secretariado o afines

Experiencia:

  • Entornos corporativos o multisectoriales

Conocimientos:

  • Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint)
  • Herramientas corporativas (SharePoint)
  • Inglés intermedio
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