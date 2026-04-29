Panamá Nacionales -  29 de abril de 2026 - 07:38

Presidente Mulino se reúne con bancada de Realizando Metas para revisar costo del combustible

El presidente Mulino se reunió con diputados de Realizando Metas para revisar proyectos de agua, carreteras y medidas ante el alza del combustible.

Presidente Mulino se reúne con bancada de Realizando Metas

Presidente Mulino se reúne con bancada de Realizando Metas

@Presidencia
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El presidente de la República, José Raúl Mulino, sostuvo una reunión con diputados del partido Realizando Metas para evaluar temas de interés nacional.

Presidente Mulino y RM realizan revisión de proyectos prioritarios

Durante el encuentro, el mandatario y la bancada analizaron el avance de iniciativas orientadas a atender necesidades clave del país, entre ellas:

  • Abastecimiento de agua potable
  • Infraestructura vial (carreteras)
  • Apoyo al sector agropecuario

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Medidas ante el alto costo del combustible

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En la reunión también se abordaron las acciones del Gobierno para mitigar el impacto del alza en los precios del combustible, en medio de la coyuntura internacional.

El encuentro forma parte de las reuniones de trabajo entre el Ejecutivo y su bancada, con el objetivo de dar seguimiento a proyectos en curso y coordinar acciones para su ejecución.

Las autoridades destacaron que los temas discutidos buscan dar respuesta a problemáticas que afectan directamente a la población, especialmente en áreas sensibles como servicios básicos y economía familiar.

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