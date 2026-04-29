Caja de Ahorros activa $600 millones para acelerar obras y pagos a contratistas

La Caja de Ahorros de Panamá anunció la disponibilidad de B/.600 millones adicionales para agilizar la ejecución de obras públicas y mejorar los pagos a contratistas del Estado.

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El gerente de la entidad, Andrés Farrugia, explicó ante el Consejo de Gabinete que este mecanismo financiero busca:

Acelerar proyectos de infraestructura

Garantizar pagos a proveedores

Reducir retrasos en obras públicas

Farrugia destacó que contar con fechas claras de pago permite a los contratistas trabajar con mayor certeza. “Cuando un proveedor tiene seguridad en la fecha de pago, no encarece la obra”, señaló. Esto podría traducirse en ahorros importantes para el Estado y mayor competitividad en licitaciones.

Plan escalable hasta $3,000 millones

Caja de Ahorros Cortesía

El mecanismo forma parte del plan quinquenal de la entidad y puede ampliarse hasta B/.3,000 millones, incluyendo alianzas con bancos internacionales para fortalecer la liquidez.

Caja de Ahorros: más de 30 obras en marcha

Gracias a este esquema, se han financiado más de 30 proyectos de infraestructura en 2026, incluyendo iniciativas lideradas por:

Ministerio de Obras Públicas de Panamá

Ministerio de Educación de Panamá

Ministerio de Salud de Panamá

Ministerio de Seguridad Pública de Panamá

Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial

$1,400 millones en aprobaciones

El programa ya suma:

$1,400 millones aprobados

$260 millones destinados al MOP, en parte ya desembolsados

Estos fondos han permitido avanzar en múltiples obras a nivel nacional.

Caso clave: Ciudad de la Salud

El gerente destacó que este modelo de financiamiento fue clave en proyectos como la Ciudad de la Salud, impulsando su desarrollo junto a la Caja de Seguro Social de Panamá. La iniciativa busca destrabar los llamados “nudos críticos” en pagos del Estado, considerados un factor clave para reactivar el sector construcción y la economía en general.