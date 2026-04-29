Aprueban en segundo debate aumento a jubilados y pensionados: pensión mínima sería de $600

El pleno de la Asamblea Nacional de Panamá aprobó en segundo debate el Proyecto de Ley 491, que establece un aumento para jubilados y pensionados que actualmente reciben menos de 600 dólares mensuales.

La iniciativa busca:

Establecer una pensión mínima de $600

Beneficiar a jubilados y pensionados con ingresos bajos

Avanzar en la equiparación de pensiones

Aumento a jubilados y pensionados: Propuesta con enfoque social

La diputada proponente, Grace Hernández, destacó el carácter humano del proyecto. “No es solo legislativo, es profundamente humano”, expresó.

Embed - Grace Hernandez on Instagram: "Hoy dimos un paso que no es solo legislativo, es profundamente humano. Fue aprobada en segundo debate la ley de equiparación de pensiones y jubilación mínima de 600 dólares. Gracias a todos los colegas diputados por entender que detrás de cada número hay una historia. Gracias a quienes apoyaron este proyecto desde el inicio, y sobre todo, gracias a cada panameño que nunca dejó de creer que la justicia también debía llegar a quienes ya lo dieron todo por este país. Esta ley no nace en un escritorio, nace en las conversaciones con nuestros adultos mayores, en sus preocupaciones, en sus silencios, en la dignidad con la que han enfrentado años difíciles. Hoy les decimos que no están solos, que su esfuerzo valió la pena y que este país también sabe responderles. Seguimos. Porque gobernar también es sentir." View this post on Instagram

“Detrás de cada número hay una historia”

Durante su intervención, la diputada subrayó que la propuesta surge de escuchar a los adultos mayores y sus necesidades. “Esta ley no nace en un escritorio… nace en las conversaciones con nuestros adultos mayores”, afirmó.

Impacto para jubilados

De aprobarse en tercer debate y sancionarse, la medida podría mejorar significativamente los ingresos de miles de pensionados en el país, especialmente aquellos con menores recursos.

El proyecto deberá pasar ahora a: