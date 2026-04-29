Aprueban en segundo debate aumento a jubilados y pensionados: pensión mínima sería de $600

El pleno de la Asamblea Nacional de Panamá aprobó en segundo debate el Proyecto de Ley 491, que establece un aumento para jubilados y pensionados que actualmente reciben menos de 600 dólares mensuales.
La iniciativa busca:
- Establecer una pensión mínima de $600
- Beneficiar a jubilados y pensionados con ingresos bajos
- Avanzar en la equiparación de pensiones
Aumento a jubilados y pensionados: Propuesta con enfoque social
La diputada proponente, Grace Hernández, destacó el carácter humano del proyecto. “No es solo legislativo, es profundamente humano”, expresó.
“Detrás de cada número hay una historia”
Durante su intervención, la diputada subrayó que la propuesta surge de escuchar a los adultos mayores y sus necesidades. “Esta ley no nace en un escritorio… nace en las conversaciones con nuestros adultos mayores”, afirmó.
Impacto para jubilados
De aprobarse en tercer debate y sancionarse, la medida podría mejorar significativamente los ingresos de miles de pensionados en el país, especialmente aquellos con menores recursos.
El proyecto deberá pasar ahora a:
- Tercer debate en la Asamblea
- Posterior sanción del Ejecutivo para convertirse en ley