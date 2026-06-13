Resultados | Mundial 2026: Estados Unidos golea a Paraguay y así se jugará la jornada de este sábado

La Copa Mundial de la FIFA 2026 continuó este viernes 12 de junio con el debut de Estados Unidos, que logró una contundente victoria sobre Paraguay en el Grupo D.

El conjunto estadounidense aprovechó su condición de anfitrión para imponerse 4-1 y sumar sus primeros tres puntos en la fase de grupos.

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Estados Unidos debutó con goleada

Estados Unidos venció 4-1 a Paraguay en el Estadio de Los Ángeles.

Los goles del equipo norteamericano fueron anotados por Folarin Balogun, con un doblete a los minutos 31 y 45+5, Giovanni Reyna al 90+8 y un autogol de Damián Bobadilla al minuto 7.

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Por Paraguay descontó Maurício Magalhães Prado al minuto 73.

Con este resultado, Estados Unidos toma el liderato provisional del Grupo D y da un paso importante en sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.

Resultados del Mundial 2026

Grupo A:

México 2-0 Sudáfrica / La selección mexicana inició con victoria su participación en la Copa del Mundo tras derrotar a Sudáfrica.

La selección mexicana inició con victoria su participación en la Copa del Mundo tras derrotar a Sudáfrica. Corea del Sur 2-1 Chequia / Corea del Sur también comenzó con buen pie al superar a Chequia en un partido disputado hasta los minutos finales.

Grupo B

Canadá 1-1 Bosnia y Herzegovina / Canadá no pudo pasar del empate en su debut mundialista y repartió puntos con Bosnia y Herzegovina.

Grupo D

Estados Unidos 4-1 Paraguay / La selección anfitriona firmó una de las goleadas más amplias en lo que va del torneo.

Partidos para hoy sábado 13 de junio

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La actividad mundialista continuará este sábado con cuatro encuentros correspondientes a los grupos B, C y D.

2:00 p.m.

Catar vs Suiza

5:00 p.m.

Brasil vs Marruecos

8:00 p.m.

Haití vs Escocia

11:00 p.m.

Australia vs Turquía

Brasil inicia su camino

Uno de los encuentros más esperados de la jornada será el debut de Brasil frente a Marruecos.

La Canarinha buscará comenzar con una victoria en un grupo que promete ser uno de los más competitivos de la primera fase del Mundial 2026.