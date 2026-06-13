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Fútbol Mundial 2026 -  13 de junio de 2026 - 12:46

Resultados | Mundial 2026: Estados Unidos golea a Paraguay y así se jugará la jornada de este sábado

Estados Unidos venció 4-1 a Paraguay en el Mundial 2026. Revise los resultados y los partidos programados para este sábado 13 de junio.

Mundial 2026

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El conjunto estadounidense aprovechó su condición de anfitrión para imponerse 4-1 y sumar sus primeros tres puntos en la fase de grupos.

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Estados Unidos debutó con goleada

Estados Unidos venció 4-1 a Paraguay en el Estadio de Los Ángeles.

Los goles del equipo norteamericano fueron anotados por Folarin Balogun, con un doblete a los minutos 31 y 45+5, Giovanni Reyna al 90+8 y un autogol de Damián Bobadilla al minuto 7.

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Por Paraguay descontó Maurício Magalhães Prado al minuto 73.

Con este resultado, Estados Unidos toma el liderato provisional del Grupo D y da un paso importante en sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.

Resultados del Mundial 2026

Grupo A:

  • México 2-0 Sudáfrica / La selección mexicana inició con victoria su participación en la Copa del Mundo tras derrotar a Sudáfrica.
  • Corea del Sur 2-1 Chequia / Corea del Sur también comenzó con buen pie al superar a Chequia en un partido disputado hasta los minutos finales.

Grupo B

  • Canadá 1-1 Bosnia y Herzegovina / Canadá no pudo pasar del empate en su debut mundialista y repartió puntos con Bosnia y Herzegovina.

Grupo D

  • Estados Unidos 4-1 Paraguay / La selección anfitriona firmó una de las goleadas más amplias en lo que va del torneo.

Partidos para hoy sábado 13 de junio

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La actividad mundialista continuará este sábado con cuatro encuentros correspondientes a los grupos B, C y D.

2:00 p.m.

  • Catar vs Suiza

5:00 p.m.

  • Brasil vs Marruecos

8:00 p.m.

  • Haití vs Escocia

11:00 p.m.

  • Australia vs Turquía

Brasil inicia su camino

Uno de los encuentros más esperados de la jornada será el debut de Brasil frente a Marruecos.

La Canarinha buscará comenzar con una victoria en un grupo que promete ser uno de los más competitivos de la primera fase del Mundial 2026.

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