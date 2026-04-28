Jubilados y pensionados cobrarán primera quincena de mayo: fechas confirmadas

La Caja de Seguro Social de Panamá (CSS) anunció el calendario oficial de pagos correspondiente a la primera quincena de mayo de 2026 para jubilados y pensionados en todo el país.

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CSS pagos mayo 2026: cuándo cobran jubilados y pensionados

De acuerdo con la entidad, los pagos se realizarán de la siguiente manera:

Acreditación bancaria (ACH): lunes 4 de mayo de 2026

lunes 4 de mayo de 2026 Pago por cheque: martes 5 de mayo de 2026

Modalidades de cobro

CALENDARIO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 2026 Telemetro

Los beneficiarios podrán recibir su dinero a través de:

Depósito directo en cuentas bancarias (ACH)

Retiro de cheque en centros habilitados

Recomendaciones para el cobro

Verificar su método de pago asignado

Acudir en la fecha correspondiente

Evitar aglomeraciones en centros de pago

La CSS reiteró que no hay modificaciones en las fechas establecidas, por lo que el cronograma se mantiene según lo programado.