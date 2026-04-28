Panamá Nacionales -  28 de abril de 2026 - 07:22

Jubilados y pensionados cobrarán primera quincena de mayo: fechas confirmadas

La CSS confirmó las fechas de pago para jubilados y pensionados en mayo 2026. Conoce cuándo cobrar por ACH o cheque.

CSS pagos mayo 2026: cuándo cobran jubilados y pensionados

CSS pagos mayo 2026: cuándo cobran jubilados y pensionados

CSS
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Caja de Seguro Social de Panamá (CSS) anunció el calendario oficial de pagos correspondiente a la primera quincena de mayo de 2026 para jubilados y pensionados en todo el país.

CSS pagos mayo 2026: cuándo cobran jubilados y pensionados

De acuerdo con la entidad, los pagos se realizarán de la siguiente manera:

  • Acreditación bancaria (ACH): lunes 4 de mayo de 2026
  • Pago por cheque: martes 5 de mayo de 2026

Modalidades de cobro

CALENDARIO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 2026

Los beneficiarios podrán recibir su dinero a través de:

  • Depósito directo en cuentas bancarias (ACH)
  • Retiro de cheque en centros habilitados

Recomendaciones para el cobro

  • Verificar su método de pago asignado
  • Acudir en la fecha correspondiente
  • Evitar aglomeraciones en centros de pago

La CSS reiteró que no hay modificaciones en las fechas establecidas, por lo que el cronograma se mantiene según lo programado.

En esta nota:
Seguir leyendo

Jubilados y pensionados en Panamá: así es la modalidad de pago de la CSS en 2026

Pagos a Jubilados y pensionados: fechas de la primera quincena de mayo 2026

Aumento a jubilados y pensionados que ganan menos de $600: ¿cuándo entra al segundo debate?

Recomendadas

Más Noticias