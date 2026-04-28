Jubilados y pensionados cobrarán primera quincena de mayo: fechas confirmadas

La Caja de Seguro Social de Panamá (CSS) anunció el calendario oficial de pagos correspondiente a la primera quincena de mayo de 2026 para jubilados y pensionados en todo el país.
CSS pagos mayo 2026: cuándo cobran jubilados y pensionados
De acuerdo con la entidad, los pagos se realizarán de la siguiente manera:
- Acreditación bancaria (ACH): lunes 4 de mayo de 2026
- Pago por cheque: martes 5 de mayo de 2026
Modalidades de cobro
Los beneficiarios podrán recibir su dinero a través de:
- Depósito directo en cuentas bancarias (ACH)
- Retiro de cheque en centros habilitados
Recomendaciones para el cobro
- Verificar su método de pago asignado
- Acudir en la fecha correspondiente
- Evitar aglomeraciones en centros de pago
La CSS reiteró que no hay modificaciones en las fechas establecidas, por lo que el cronograma se mantiene según lo programado.