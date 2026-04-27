CEPANIM 2026: MEF revela la cifra oficial de jubilados inscritos en la plataforma de cobro

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó las cifras oficiales de los panameños jubilados registrados en la plataforma digital del Certificado de Pago Negociable por Intereses por Mora (CEPANIM) hasta la fecha a nivel nacional.
Registros del CEPANIM por provincia
Bocas del Toro
- Beneficiarios vivos: 2,633
- Sobreviviente (fallecido): 975
Coclé
- Beneficiarios vivos: 7,105
- Sobreviviente (fallecido): 2,014
Colón
- Beneficiarios vivos: 6,380
- Sobreviviente (fallecido): 2,278
Chiriquí
- Beneficiarios vivos: 16,054
- Sobreviviente (fallecido): 4,719
Darién
- Beneficiarios vivos: 155
- Sobreviviente (fallecido): 46
Herrera
- Beneficiarios vivos: 5,182
- Sobreviviente (fallecido): 1,445
Los Santos
- Beneficiarios vivos: 3,070
- Sobreviviente (fallecido): 860
Panamá
- Beneficiarios vivos: 60,458
- Sobreviviente (fallecido): 20,110
Veraguas
- Beneficiarios vivos: 5,722
- Sobreviviente (fallecido): 1,541
Panamá Oeste
- Beneficiarios vivos: 16,342
- Sobreviviente (fallecido): 4,740
Comarca Ngäbe Buglé
- Beneficiarios vivos: 137
- Sobreviviente (fallecido): 42
El MEF recordó que la plataforma digital https://cepanim.mef.gob.pa/portal permanece habilitada las 24 horas, los 7 días de la semana, con el objetivo de garantizar un proceso de registro ordenado, accesible y transparente para todos los usuarios a nivel nacional.