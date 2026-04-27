Panamá Nacionales -  27 de abril de 2026 - 16:46

CEPANIM 2026: MEF revela la cifra oficial de jubilados inscritos en la plataforma de cobro

El MEF recordó que la plataforma digital de registro al CEPANIM permanece habilitada las 24 horas, los 7 días de la semana.

Plataforma del CEPANIM 2026 Panamá. 

Plataforma del CEPANIM 2026 Panamá. 

@MEF
Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó las cifras oficiales de los panameños jubilados registrados en la plataforma digital del Certificado de Pago Negociable por Intereses por Mora (CEPANIM) hasta la fecha a nivel nacional.

Registros del CEPANIM por provincia

Bocas del Toro

  • Beneficiarios vivos: 2,633
  • Sobreviviente (fallecido): 975

Coclé

  • Beneficiarios vivos: 7,105
  • Sobreviviente (fallecido): 2,014

Colón

  • Beneficiarios vivos: 6,380
  • Sobreviviente (fallecido): 2,278

Chiriquí

  • Beneficiarios vivos: 16,054
  • Sobreviviente (fallecido): 4,719

Darién

  • Beneficiarios vivos: 155
  • Sobreviviente (fallecido): 46

Herrera

  • Beneficiarios vivos: 5,182
  • Sobreviviente (fallecido): 1,445

Los Santos

  • Beneficiarios vivos: 3,070
  • Sobreviviente (fallecido): 860

Panamá

  • Beneficiarios vivos: 60,458
  • Sobreviviente (fallecido): 20,110

Veraguas

  • Beneficiarios vivos: 5,722
  • Sobreviviente (fallecido): 1,541

Panamá Oeste

  • Beneficiarios vivos: 16,342
  • Sobreviviente (fallecido): 4,740

Comarca Ngäbe Buglé

  • Beneficiarios vivos: 137
  • Sobreviviente (fallecido): 42

El MEF recordó que la plataforma digital https://cepanim.mef.gob.pa/portal permanece habilitada las 24 horas, los 7 días de la semana, con el objetivo de garantizar un proceso de registro ordenado, accesible y transparente para todos los usuarios a nivel nacional.

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