CEPANIM 2026: MEF revela la cifra oficial de jubilados inscritos en la plataforma de cobro

Plataforma del CEPANIM 2026 Panamá. @MEF

Por Ana Canto El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó las cifras oficiales de los panameños jubilados registrados en la plataforma digital del Certificado de Pago Negociable por Intereses por Mora (CEPANIM) hasta la fecha a nivel nacional.

Le podría interesar: MEF entregará el CEPANIM de forma escalonada, aseguró el ministro Chapman

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse

Registros del CEPANIM por provincia Bocas del Toro Beneficiarios vivos: 2,633

Sobreviviente (fallecido): 975 Coclé Beneficiarios vivos: 7,105

Sobreviviente (fallecido): 2,014 Colón Beneficiarios vivos: 6,380

Sobreviviente (fallecido): 2,278 Chiriquí Beneficiarios vivos: 16,054

Sobreviviente (fallecido): 4,719 Darién Beneficiarios vivos: 155

Sobreviviente (fallecido): 46 Herrera Beneficiarios vivos: 5,182

Sobreviviente (fallecido): 1,445 Los Santos Beneficiarios vivos: 3,070

Sobreviviente (fallecido): 860 Panamá Beneficiarios vivos: 60,458

Sobreviviente (fallecido): 20,110 Veraguas Beneficiarios vivos: 5,722

Sobreviviente (fallecido): 1,541 Panamá Oeste Beneficiarios vivos: 16,342

Sobreviviente (fallecido): 4,740 Comarca Ngäbe Buglé Beneficiarios vivos: 137

Sobreviviente (fallecido): 42 El MEF recordó que la plataforma digital https://cepanim.mef.gob.pa/portal permanece habilitada las 24 horas, los 7 días de la semana, con el objetivo de garantizar un proceso de registro ordenado, accesible y transparente para todos los usuarios a nivel nacional. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Mef_Pma/status/2048856771327148081&partner=&hide_thread=false Avanza de forma sostenida el registro de beneficiarios en la plataforma del CEPANIM. A la fecha, se han registrado 162,008… pic.twitter.com/bAhVwLCDna — Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (@Mef_Pma) April 27, 2026