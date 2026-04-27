Pago CEPANIM por beneficiario fallecido: quién puede cobrar y requisitos

El Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (MEF) informó quiénes tienen derecho a registrarse y recibir el pago del Certificado de Pago Negociable por Intereses por Mora (CEPANIM) en casos donde el beneficiario haya fallecido.

En caso de fallecimiento del beneficiario, podrán registrarse en el portal del CEPANIM los siguientes familiares:

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Esposo o esposa

Conviviente (unión de hecho)

Hijo encargado

Hijos

Otros parientes

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Todos deberán presentar documentación legal que respalde su vínculo.

Pago iniciará en junio de 2026

El MEF indicó que la entrega de cheques comenzará en junio de 2026. Los beneficiarios deberán registrarse previamente en el portal web habilitado, ingresando sus datos personales y documentos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Mef_Pma/status/2048794988465537249?s=20&partner=&hide_thread=false ¡Atención! En este video te explicamos quiénes aplican para recibir el Certificado de Pago Negociable por Intereses por Mora (CEPANIM), qué documentos necesitas y cómo prepararte para recibirlo.



Evita contratiempos asegurándote de contar con todo lo necesario para completar tu… pic.twitter.com/8p0tyWLcZY — Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (@Mef_Pma) April 27, 2026

Requisitos para familiares de fallecidos

Esposo o esposa

Certificado de matrimonio

Unión de hecho

Certificado de defunción

Resolución judicial que declare la unión (corregidor o juez de paz)

Cédula

Hijo encargado

Certificado de defunción

Certificado de nacimiento

Dos declaraciones notariales que acrediten su condición

Cédula del sobreviviente

‍‍ Hijos

Certificado de defunción

Certificado de nacimiento

Cédula del sobreviviente

¿Qué pasa si el beneficiario es menor de edad?

En caso de sobrevivientes menores de edad, se deberá presentar:

Certificado de defunción del beneficiario

Certificado de nacimiento del menor

Cédula juvenil

Acompañamiento de su tutor legal

Recomendación clave

Las autoridades recomiendan a los interesados reunir toda la documentación con anticipación para evitar retrasos o inconvenientes durante el proceso de registro.