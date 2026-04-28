Agroferias del IMA este 29 de abril: puntos de venta por provincias

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó el miércoles 29 de abril se llevarán a cabo agroferias en diversos puntos del país. En estas jornadas, los ciudadanos podrán adquirir alimentos de calidad a bajos precios, iniciando la atención desde las 8:00 a.m.
- Es obligatorio presentar la cédula de identidad personal.
- Los asistentes deben llevar sus propias bolsas reutilizables para el despacho de los productos.
Agroferias del IMA para el miércoles 29 de abril
Darién
- Comunidad de Río Bonito, en Río Congo Arriba, distrito de Santa Fe.
Panamá
- Predios de la Iglesia Santa Teresita, avenida México, Calidonia, provincia de Panamá.
Panamá Oeste
- Casa comunal de Cirí Grande, distrito de Capira.
Chiriquí
- Cancha pública de Santo Domingo, distrito de Bugaba.
Herrera
- Cancha comunal de Sábana Grande, distrito de Pesé.
Veraguas
- Junta comunal de Pixvae, distrito de Las Palmas.
- Casa local de Guías Arribas, distrito de Calobre.
Panamá Este
Pigandí y Palmas Bellas, Tortí , distrito de Chepo.
Coclé
- Casa local de Barreta, El Palmar, distrito de Olá.
Comarca Ngäbe Buglé
- Comunidad de Buena Vista, en el distrito de Jirondai.