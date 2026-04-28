Panamá Nacionales -  28 de abril de 2026 - 16:14

Agroferias del IMA este 29 de abril: puntos de venta por provincias

Para garantizar un proceso ordenado en las agroferias, el IMA recordó los requisitos de ingreso de todos los asistentes.

Agroferias del IMA en Panamá. 

Agroferias del IMA en Panamá. 

IMA
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó el miércoles 29 de abril se llevarán a cabo agroferias en diversos puntos del país. En estas jornadas, los ciudadanos podrán adquirir alimentos de calidad a bajos precios, iniciando la atención desde las 8:00 a.m.

Para garantizar un proceso ordenado y sostenible, la institución recordó los siguientes requisitos de ingreso:

  • Es obligatorio presentar la cédula de identidad personal.
  • Los asistentes deben llevar sus propias bolsas reutilizables para el despacho de los productos.

Agroferias del IMA para el miércoles 29 de abril

Darién

  • Comunidad de Río Bonito, en Río Congo Arriba, distrito de Santa Fe.

Panamá

  • Predios de la Iglesia Santa Teresita, avenida México, Calidonia, provincia de Panamá.

Panamá Oeste

  • Casa comunal de Cirí Grande, distrito de Capira.

Chiriquí

  • Cancha pública de Santo Domingo, distrito de Bugaba.

Herrera

  • Cancha comunal de Sábana Grande, distrito de Pesé.

Veraguas

  • Junta comunal de Pixvae, distrito de Las Palmas.
  • Casa local de Guías Arribas, distrito de Calobre.

Panamá Este

Pigandí y Palmas Bellas, Tortí , distrito de Chepo.

Coclé

  • Casa local de Barreta, El Palmar, distrito de Olá.

Comarca Ngäbe Buglé

  • Comunidad de Buena Vista, en el distrito de Jirondai.

En esta nota:
Seguir leyendo

Arroz a $5 en Panamá: lugares de las agroferias del IMA este lunes 27 de abril

Agroferias del IMA en Panamá: centros de venta del 27 al 28 de abril

Agroferias del IMA: lugares de venta para el viernes 24 de abril

Recomendadas

Más Noticias