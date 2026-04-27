Agroferias con venta de arroz y verduras a bajo costo este 28 de abril

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó el martes 28 de abril se llevarán a cabo agroferias en diversos puntos del país. En estas jornadas, los ciudadanos podrán adquirir alimentos de calidad a bajos precios, iniciando la atención desde las 8:00 a.m.
- Es obligatorio presentar la cédula de identidad personal.
- Los asistentes deben llevar sus propias bolsas reutilizables para el despacho de los productos.
Agroferias del IMA para el martes 28 de abril
Agroferias del martes 28 de abril
Panamá Este
- Río Nazareno en Chinina, distrito de Chepo.
Comarca Ngabe Buglé
- Comunidad de Dos Bocas, distrito de Jirondai.
Panamá Oeste
- Casa Comunal de Tres Hermanas, en Cirí de Los Sotos, distrito de Capira.
Chiriquí
- Cancha de Nuevo San Carlitos, corregimiento de San Carlos, distrito de David.
Coclé
- Cancha deportiva de Cabuya, distrito de Antón.
Herrera
Parque Herrera, corregimiento de San Juan Bautista, en Chitré.
Veraguas
- Casa Comunal de El Llano de la Cruz, en Urracá, distrito de Santiago.
- Casa Comunal El Marañón, distrito de Soná.
Los Santos
- A un costado de la Escuela de Corozal, distrito de Macaracas.
Darién
- Junta Comunal de Platanilla, en Río Congo, distrito de Santa Fe.
Colón
- Guásimo, distrito de Donoso.
Panamá
- Escuela de Santa Rita, corregimiento Ernesto Córdoba Campos, distrito de Panamá.