Vacantes de empleo en Panamá: estas son las oportunidades disponibles esta semana

La directora de Mercadeo y Comunicaciones de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), María Eugenia Grimaldo Araúz, informó sobre nuevas vacantes disponibles en el portal oficial de empleos, destacando diversas oportunidades laborales en sectores como ventas, hotelería, marketing y áreas técnicas.
Estas son las vacantes disponibles
Chef (Hotel Radisson Panama Canal )
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Mínimo 2 años de experiencia en hotelería
Carnet de salud vigente
Nivel de inglés intermedio
Formación en artes culinarias, hotelería o carreras afines
Graduado o en proceso de graduación
Gerente de ventas (ASAP)
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Licenciatura en administración, ingeniería industrial, economía, marketing o afines
Manejo avanzado de CRM
Experiencia en integración de API
Conocimiento en herramientas de automatización de ventas
Especialista comercial de productos (ASAP)
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Experiencia de 3 a 5 años en growth, productos o gestión de categorías
Experiencia en agencias y campañas de marketing
Dominio de analítica de datos (Excel, Power BI, SQL)
Conocimiento en KPI, suscripciones y modelos transaccionales
Ejecutivo de ventas corporativo (Medcom)
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Mínimo 3 años de experiencia, preferiblemente en campo
Experiencia en prospección y captación de clientes
Habilidad para presentaciones comerciales
Enfoque en cumplimiento de metas
Licenciatura en administración, mercadeo, publicidad o afines
Habilidades de comunicación, negociación y cierre
Manejo básico de herramientas digitales
Especificador técnico automotriz (Sherwin-Williams)
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Estudiante de carreras técnicas, mecánica o ingeniería
Conocimiento en sistemas de pintura automotriz
Manejo de equipos de aplicación
Capacidad para capacitar y transferir conocimientos
Habilidad para realizar demostraciones de productos
Vehículo propio
Estas y otras vacantes están disponibles en el portal de la CCIYAP, donde los interesados pueden consultar requisitos y aplicar según su perfil en portal https://panacamara.com.