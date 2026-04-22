Panamá Nacionales -  22 de abril de 2026 - 11:06

Vacantes de empleo en Panamá: estas son las oportunidades disponibles esta semana

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá compartió nuevas vacantes laborales en su portal.

Vacantes de empleo en Panamá.

Vacantes de empleo en Panamá.

Cortesía/ Konzerta
María Hernández
Por María Hernández

La directora de Mercadeo y Comunicaciones de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), María Eugenia Grimaldo Araúz, informó sobre nuevas vacantes disponibles en el portal oficial de empleos, destacando diversas oportunidades laborales en sectores como ventas, hotelería, marketing y áreas técnicas.

Estas son las vacantes disponibles

Chef (Hotel Radisson Panama Canal )

  • Mínimo 2 años de experiencia en hotelería

  • Carnet de salud vigente

  • Nivel de inglés intermedio

  • Formación en artes culinarias, hotelería o carreras afines

  • Graduado o en proceso de graduación

Gerente de ventas (ASAP)

  • Licenciatura en administración, ingeniería industrial, economía, marketing o afines

  • Manejo avanzado de CRM

  • Experiencia en integración de API

  • Conocimiento en herramientas de automatización de ventas

Especialista comercial de productos (ASAP)

  • Experiencia de 3 a 5 años en growth, productos o gestión de categorías

  • Experiencia en agencias y campañas de marketing

  • Dominio de analítica de datos (Excel, Power BI, SQL)

  • Conocimiento en KPI, suscripciones y modelos transaccionales

Ejecutivo de ventas corporativo (Medcom)

  • Mínimo 3 años de experiencia, preferiblemente en campo

  • Experiencia en prospección y captación de clientes

  • Habilidad para presentaciones comerciales

  • Enfoque en cumplimiento de metas

  • Licenciatura en administración, mercadeo, publicidad o afines

  • Habilidades de comunicación, negociación y cierre

  • Manejo básico de herramientas digitales

Especificador técnico automotriz (Sherwin-Williams)

  • Estudiante de carreras técnicas, mecánica o ingeniería

  • Conocimiento en sistemas de pintura automotriz

  • Manejo de equipos de aplicación

  • Capacidad para capacitar y transferir conocimientos

  • Habilidad para realizar demostraciones de productos

  • Vehículo propio

Estas y otras vacantes están disponibles en el portal de la CCIYAP, donde los interesados pueden consultar requisitos y aplicar según su perfil en portal https://panacamara.com.

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