"Queremos que las cosas se hagan bien", ministra de Educación sobre la Unachi

La ministra de Educación, Lucy Molinar, se refirió al tema de la Unachi tras la renuncia de la rectora Etelvina de Bonagas y la escogencia de Pedro González como rector encargado: “Queremos que las cosas se hagan bien, pero sobre todo que se entienda que el estudiante es el la razón de ser de la entidad, que no puede desnaturalizarse para no hacer otra cosa que todo aquello que beneficia al estudiante, eso es lo único que nosotros como gobierno estamos pidiendo”.