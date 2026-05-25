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Ministra de Educación hace balance del primer trimestre de clases y habla sobre hechos de violencia en escuelas

La ministra de Educación, Lucy Molinar, hizo un balance sobre el primer trimestre de clases del 2026, destacando la recuperación de proyectos, la capacitación, los Gabinetes Psicopedagógicos. Además, reaccionó a los hechos de violencia registrados en los centros educativos durante este período y la sugerencia del director de la Policía Nacional, para colocar identificadores de metales en algunos planteles.