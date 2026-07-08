Funcionarios de la DGI habrían manipulado el sistema E-Tax 2.0 para crear créditos fiscales

La Policía Nacional y el Ministerio Público desarrollaron la Operación Pandora, mediante la cual fueron aprehendidas 16 personas, entre ellas nueve funcionarios de la Dirección General de Ingresos (DGI), un exfuncionario y seis particulares, como parte de una investigación por un presunto esquema de fraude fiscal.
Contenido de interés: Ministerio Público investiga red delictiva que involucra a funcionarios de la DGI
Funcionarios de la DGI: más de 22 allanamientos en cuatro provincias
El subdirector de la Policía Nacional, Francisco Castro, informó que durante la operación se realizaron más de 22 allanamientos simultáneos en las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Colón y Coclé.
Las investigaciones, iniciadas en 2025, permitieron identificar una presunta organización criminal integrada por funcionarios de la DGI y particulares.
De acuerdo con Castro, la red es investigada por la presunta comisión de los delitos de:
- Blanqueo de capitales.
- Asociación ilícita para delinquir.
- Corrupción de servidores públicos.
- Falsedad.
Asimismo, reiteró que la investigación apunta a una presunta lesión patrimonial de 40 millones de dólares.
DGI detectó posibles irregularidades
El director general de Ingresos, Camilo Valdés, explicó que las irregularidades fueron detectadas durante labores de fiscalización y auditoría realizadas por la institución.
Las autoridades indicaron que las investigaciones continúan para determinar el grado de participación de los implicados y esclarecer el alcance del presunto esquema de fraude.