Funcionarios de la DGI habrían manipulado el sistema E-Tax 2.0 para crear créditos fiscales

Funcionarios de la DGI habrían manipulado el sistema E-Tax 2.0

La Policía Nacional y el Ministerio Público desarrollaron la Operación Pandora, mediante la cual fueron aprehendidas 16 personas, entre ellas nueve funcionarios de la Dirección General de Ingresos (DGI), un exfuncionario y seis particulares, como parte de una investigación por un presunto esquema de fraude fiscal.

Según las autoridades, los implicados habrían realizado cesiones ilegales de créditos fiscales y manipulado el sistema E-Tax 2.0 para agilizar trámites de manera irregular, provocando una presunta afectación patrimonial al Estado estimada en 40 millones de dólares.

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Contenido de interés: Ministerio Público investiga red delictiva que involucra a funcionarios de la DGI

Funcionarios de la DGI: más de 22 allanamientos en cuatro provincias

El subdirector de la Policía Nacional, Francisco Castro, informó que durante la operación se realizaron más de 22 allanamientos simultáneos en las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Colón y Coclé.

"Dentro de nuestras facultades está fiscalizar a los contribuyentes, hacer auditorías, entre otras facultades que por Ley tenemos para la fiscalización. Y dentro de esas facultades administrativas, siempre respetando los principios cardinales del debido proceso, nos percatamos de… pic.twitter.com/1l214tNd9E — Telemetro Reporta (@TReporta) July 8, 2026

Las investigaciones, iniciadas en 2025, permitieron identificar una presunta organización criminal integrada por funcionarios de la DGI y particulares.

De acuerdo con Castro, la red es investigada por la presunta comisión de los delitos de:

Blanqueo de capitales.

Asociación ilícita para delinquir.

Corrupción de servidores públicos.

Falsedad.

Asimismo, reiteró que la investigación apunta a una presunta lesión patrimonial de 40 millones de dólares.

DGI detectó posibles irregularidades

"En esta operación también se pudo determinar una afectación patrimonial al Estado estimada en 40 millones de dólares", Francisco Castro, subdirector de la Policía Nacional. pic.twitter.com/8pzwYRWQ9y — Telemetro Reporta (@TReporta) July 8, 2026

El director general de Ingresos, Camilo Valdés, explicó que las irregularidades fueron detectadas durante labores de fiscalización y auditoría realizadas por la institución.

"Dentro de nuestras facultades está fiscalizar a los contribuyentes, hacer auditorías, entre otras facultades que por ley tenemos para la fiscalización. Y dentro de esas facultades administrativas, siempre respetando los principios cardinales del debido proceso, nos percatamos de supuestas conductas que podrían ser consideradas delitos", manifestó. "Dentro de nuestras facultades está fiscalizar a los contribuyentes, hacer auditorías, entre otras facultades que por ley tenemos para la fiscalización. Y dentro de esas facultades administrativas, siempre respetando los principios cardinales del debido proceso, nos percatamos de supuestas conductas que podrían ser consideradas delitos", manifestó.

Las autoridades indicaron que las investigaciones continúan para determinar el grado de participación de los implicados y esclarecer el alcance del presunto esquema de fraude.