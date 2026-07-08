Presidencia abre 100 becas para graduados de bachiller en Ciencias y Agropecuaria

La Presidencia de Panamá anunció la apertura de 100 becas para jóvenes egresados de bachiller en Ciencias o Agropecuaria que deseen cursar la carrera de Técnico Agropecuario.
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¿Quiénes pueden aplicar a las becas otorgadas por la Presidencia?
La oportunidad está dirigida a:
- Egresados de bachiller en Ciencias.
- Egresados de bachiller Agropecuario.
Los interesados deberán completar su inscripción a través del portal oficial del programa.
¿Qué ofrece la beca?
Los estudiantes seleccionados tendrán acceso a:
- Formación como Técnico Agropecuario.
- Prácticas reales en el campo.
- Clases impartidas por profesores nacionales e internacionales.
- Un sistema de estudio moderno orientado al desarrollo del sector agropecuario.
¿Cómo inscribirse?
Los aspirantes pueden realizar su inscripción ingresando al sitio web oficial del programa: http://ceagroaip.org.pa
Las autoridades recomendaron completar el proceso de inscripción dentro del período establecido y verificar los requisitos publicados en la plataforma.