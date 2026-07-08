Panamá Nacionales -  8 de julio de 2026 - 15:03

Presidencia abre 100 becas para graduados de bachiller en Ciencias y Agropecuaria

La Presidencia de Panamá abrió 100 becas para estudiar el Técnico Agropecuario. Conozca quiénes pueden aplicar, cómo inscribirse y los beneficios que ofrece.

Presidencia abre 100 becas para graduados de bachiller 

Presidencia abre 100 becas para graduados de bachiller 

@Ceagroaip
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Presidencia de Panamá anunció la apertura de 100 becas para jóvenes egresados de bachiller en Ciencias o Agropecuaria que deseen cursar la carrera de Técnico Agropecuario.

La convocatoria busca fortalecer la formación de nuevos profesionales para el sector agropecuario mediante un programa que combina enseñanza académica con experiencia práctica en el campo.

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¿Quiénes pueden aplicar a las becas otorgadas por la Presidencia?

La oportunidad está dirigida a:

  • Egresados de bachiller en Ciencias.
  • Egresados de bachiller Agropecuario.

Los interesados deberán completar su inscripción a través del portal oficial del programa.

¿Qué ofrece la beca?

Los estudiantes seleccionados tendrán acceso a:

  • Formación como Técnico Agropecuario.
  • Prácticas reales en el campo.
  • Clases impartidas por profesores nacionales e internacionales.
  • Un sistema de estudio moderno orientado al desarrollo del sector agropecuario.

¿Cómo inscribirse?

Los aspirantes pueden realizar su inscripción ingresando al sitio web oficial del programa: http://ceagroaip.org.pa

Las autoridades recomendaron completar el proceso de inscripción dentro del período establecido y verificar los requisitos publicados en la plataforma.

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