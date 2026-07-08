Cuarto Puente anuncia cierre parcial en la avenida Omar Torrijos desde este 10 de julio

El Consorcio Panamá Cuarto Puente informó que, a partir del 10 de julio, se implementará un cierre parcial en la avenida Omar Torrijos, específicamente en la vía Intercambiador Este, como parte de los trabajos que se desarrollan para la construcción del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá.

La medida se mantendrá hasta el 6 de septiembre de 2026.

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Horario del cierre parcial

De acuerdo con el consorcio, la restricción vehicular se aplicará en el siguiente horario:

Desde las 7:00 a.m. hasta las 3:30 p.m.

Las autoridades recomendaron a los conductores tomar las previsiones necesarias y considerar tiempo adicional en sus desplazamientos por el área.

A partir del 10 de julio realizarán un cierre parcial en la avenida Omar Torrijos, vía Intercambiador Este, por trabajos de Consorcio Panamá Cuarto Puente.



El cierre será de 7:00 a.m. a 3:30 p.m. Esta medida se mantendrá hasta el 6 de septiembre de 2026. pic.twitter.com/Fq6emusHQl — Telemetro Reporta (@TReporta) July 8, 2026

¿Por qué se realizará el cierre?

El cierre temporal permitirá ejecutar perforaciones para sondeos geotécnicos correspondientes al Intercambiador Este, trabajos necesarios para el avance del proyecto del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá.

Según el Consorcio Panamá Cuarto Puente, estas labores forman parte del cronograma de construcción y buscan garantizar un desarrollo ordenado de la obra.

Piden precaución a los conductores

La empresa indicó que la medida también tiene como objetivo mantener la seguridad de los trabajadores y de los usuarios de la vía, así como contribuir a la fluidez del tránsito durante la ejecución de las labores.

Se recomienda a los conductores respetar la señalización instalada en el área y seguir las indicaciones del personal encargado del manejo del tráfico.