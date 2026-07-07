¿Quiénes pueden aplicar en Panamá Conecta para las becas de IA y Ciberseguridad?

El programa Talent Up de Panamá Conecta continúa impulsando la capacitación tecnológica en el país con la entrega de 10 mil becas, dirigidas a distintos sectores de la población para fortalecer sus competencias digitales y ampliar sus oportunidades de empleo.
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Panamá Conecta distribuirá las plazas de la siguiente manera:
- 4,000 becas para trabajadores del sector privado y de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes).
- 1,000 becas para servidores públicos.
- 2,000 becas para personas que actualmente se encuentran en búsqueda de empleo.
- 3,000 becas para estudiantes universitarios.
Los participantes tendrán acceso a programas de formación en habilidades digitales que hoy son altamente valoradas por las empresas, permitiéndoles desarrollar conocimientos en áreas tecnológicas y obtener certificaciones que fortalezcan su perfil profesional.