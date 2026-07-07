¿Quiénes pueden aplicar en Panamá Conecta para las becas de IA y Ciberseguridad?

Panamá Conecta Talent Up. capacitará a miles de panameños. Associated Press

Por María Hernández El programa Talent Up de Panamá Conecta continúa impulsando la capacitación tecnológica en el país con la entrega de 10 mil becas, dirigidas a distintos sectores de la población para fortalecer sus competencias digitales y ampliar sus oportunidades de empleo.

La iniciativa contempla una distribución de las becas según el perfil de los participantes, con el propósito de que más panameños puedan acceder a formación especializada y obtener certificaciones que respondan a las necesidades actuales del mercado laboral.

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Contenido relacionado: ¿Cómo aplicar en Panamá Conecta a Talent Up? Sigue esta guía paso a paso Panamá Conecta distribuirá las plazas de la siguiente manera: 4,000 becas para trabajadores del sector privado y de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes).

para trabajadores del sector privado y de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes). 1,000 becas para servidores públicos.

para servidores públicos. 2,000 becas para personas que actualmente se encuentran en búsqueda de empleo.

para personas que actualmente se encuentran en búsqueda de empleo. 3,000 becas para estudiantes universitarios. Los participantes tendrán acceso a programas de formación en habilidades digitales que hoy son altamente valoradas por las empresas, permitiéndoles desarrollar conocimientos en áreas tecnológicas y obtener certificaciones que fortalezcan su perfil profesional. ¡Llegó la oportunidad de crecer que estabas buscando!



Con Talent Up Panamá, impulsamos el talento digital del país con 10,000 becas para fortalecer habilidades tecnológicas y conectar a más panameños con las oportunidades que demanda el mercado global.



Da el siguiente paso en… pic.twitter.com/GssiqoGP0t — Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (@Mef_Pma) July 6, 2026