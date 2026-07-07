Tribunal ordena la detención provisional del representante de David cabecera por presunto peculado agravado

El Tribunal Superior de Apelaciones de la provincia de Chiriquí revocó la medida cautelar personal que había sido concedida en primera instancia y ordenó la detención provisional del representante de David cabecera, quien es investigado por la presunta comisión del delito contra la administración pública, en la modalidad de peculado doloso agravado.

La decisión fue adoptada por los magistrados Katherine Pittí Valdés de Molina (ponente), Carlos Daniel Fajardo Morales y Rita del Carmen Williams Castillo, luego de escuchar los argumentos de las partes durante la audiencia de apelación.

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Tribunal consideró vigente el riesgo procesal

De acuerdo con la resolución, los magistrados concluyeron que la gravedad del caso y el riesgo de afectar los medios de prueba justifican la imposición de la detención provisional.

Tribunal Superior de Apelaciones ordenó la detención provisional del representante de David cabecera... Más detalles en la web: https://t.co/lOu372Jzha pic.twitter.com/pQ9CsNeDgs — OJudicialPanamá (@OJudicialPanama) July 7, 2026

Además, señalaron que no existe un informe actualizado del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf) que sustente la aplicación de una medida cautelar distinta.

Caso está vinculado a una auditoría de la Contraloría

Durante la audiencia, celebrada la tarde del 6 de julio de 2026, el Ministerio Público estuvo representado por la fiscal anticorrupción Alia Suleiman, mientras que la defensa del imputado fue ejercida por el abogado Miguel Herrera, en calidad de sustituto. También participó como oyente el abogado Carlos Carrillo.

La investigación surge a partir de un informe de auditoría de la Contraloría General de la República, que señala una presunta malversación de fondos destinados a programas de interés social en la Junta Comunal de David cabecera, correspondientes al período comprendido entre 2019 y 2024.

El proceso penal continúa en la etapa de investigación, por lo que corresponderá a las autoridades determinar las responsabilidades conforme avance el caso.