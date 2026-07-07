Derrumbe obliga a cerrar temporalmente el acceso a la cima del Volcán Barú

El acceso a la cima del Parque Nacional Volcán Barú permanecerá cerrado temporalmente debido a un derrumbe registrado la tarde de este lunes en el kilómetro 10 de la ruta de Camiseta, específicamente en el sector conocido como La Nevera.

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) informó que la medida busca salvaguardar la seguridad de los visitantes, ya que el deslizamiento de tierra obstruye por completo la vía.

Tema de interés: Familias en Bocas del Toro empiezan a regresar a sus hogares pero temen que se registren nuevas inundaciones

Cierre por derrumbe aplica para senderistas y vehículos 4x4

Según MiAmbiente, la restricción abarca tanto a las personas que realizan el ascenso a pie como a los turoperadores que ofrecen el servicio en vehículos 4x4.

El acceso a la cima del Parque Nacional Volcán Barú se mantiene cerrado de forma temporal debido a un derrumbe registrado la tarde de este lunes, en el kilómetro 10 de la ruta de Camiseta, específicamente en el sector conocido como La Nevera.@MiAmbientePma detalla que “la… pic.twitter.com/L630gsd4O0 — Telemetro Reporta (@TReporta) July 7, 2026

La entidad explicó que el derrumbe representa un riesgo para los usuarios, por lo que el acceso permanecerá suspendido hasta nuevo aviso.

Realizarán evaluación y limpieza del área

MiAmbiente indicó que en las próximas horas se desarrollarán los trabajos de evaluación y limpieza del área afectada para restablecer las condiciones de seguridad.

Una vez concluyan las labores y la vía vuelva a ser transitable, la institución comunicará, a través de sus canales oficiales, la reapertura del acceso a la cima del Volcán Barú