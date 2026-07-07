Panamá evalúa implementar sistema de alertas de Google ante desastres naturales

Tras los recientes terremotos registrados en Venezuela, que dejaron cientos de víctimas y reabrieron el debate sobre la preparación de los países ante este tipo de emergencias, Panamá analiza la posibilidad de implementar un sistema de alertas tempranas desarrollado por Google .

El director de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), Adolfo Fábrega, informó que la institución mantiene conversaciones con la empresa tecnológica para que el país pueda incorporarse a esta plataforma, diseñada para emitir alertas a la población en tiempo real ante eventos sísmicos.

Fábrega explicó que, aunque Panamá cuenta con equipos de monitoreo operados por la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) y la Universidad de Panamá (UP), la incorporación de esta herramienta permitiría ampliar la capacidad de respuesta y mantener informada a la ciudadanía de manera más rápida.

Google podría habilitar su plataforma de alertas sísmicas en Panamá

El funcionario señaló que la tecnología de Google aprovecha los sensores integrados en millones de teléfonos inteligentes para detectar vibraciones o movimientos inusuales. Cuando el sistema identifica un posible sismo, puede generar una alerta temprana para los usuarios ubicados en las zonas donde podría sentirse el movimiento.

Además de este proyecto, la AIG indicó que continúa desarrollando otras iniciativas relacionadas con tecnología satelital y herramientas digitales para fortalecer la gestión del riesgo y la respuesta ante emergencias en el país.