CSJ aclara cómo consultar los edictos de la Sala Tercera

La Secretaría de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo y Laboral de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) informó que los edictos de esta instancia continúan fijándose diariamente y de manera pública en los estrados de la Secretaría Judicial, en estricto cumplimiento de la legislación procesal vigente. Esta aclaración se emite ante informaciones recientes sobre la supuesta ausencia de su publicación.
Para acceder a las nuevas opciones de búsqueda y consulta pública en el portal web del Órgano Judicial de Panamá (https://organojudicial.gob.pa), en la sección de consultas y aplicaciones, se debe seguir esta ruta:
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Seleccionar la opción Edictos de Salas y Tribunales Superiores.
Ingresar a Edictos Sala Tercera.
Elegir los criterios disponibles en el buscador para realizar la consulta.