CSJ aclara cómo consultar los edictos de la Sala Tercera

La CSJ aclara consulta de edictos. Órgano Judicial

Por Ana Canto La Secretaría de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo y Laboral de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) informó que los edictos de esta instancia continúan fijándose diariamente y de manera pública en los estrados de la Secretaría Judicial, en estricto cumplimiento de la legislación procesal vigente. Esta aclaración se emite ante informaciones recientes sobre la supuesta ausencia de su publicación.

Asimismo, la entidad añadió que desde el 1 de julio de 2026 se puso en funcionamiento el Sistema Automatizado de Gestión Judicial (SAGJ), a través del cual se ha fortalecido el acceso a la información, permitiendo la visualización de los edictos directamente dentro del expediente correspondiente.

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Para acceder a las nuevas opciones de búsqueda y consulta pública en el portal web del Órgano Judicial de Panamá (https://organojudicial.gob.pa), en la sección de consultas y aplicaciones, se debe seguir esta ruta: Seleccionar la opción Edictos de Salas y Tribunales Superiores .

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Elegir los criterios disponibles en el buscador para realizar la consulta. La Secretaría de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral de la Corte Suprema de Justicia informa que los edictos de esta instancia “continúan fijándose diariamente y de manera pública en los estrados de la Secretaría Judicial, en estricto cumplimiento de la… pic.twitter.com/oZqFBevsR1 — Telemetro Reporta (@TReporta) July 6, 2026