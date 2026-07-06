Panamá Nacionales -  6 de julio de 2026 - 17:56

CSJ aclara cómo consultar los edictos de la Sala Tercera

La CSJ añadió que desde el 1 de julio de 2026 se puso en funcionamiento el Sistema Automatizado de Gestión Judicial (SAGJ).

La CSJ aclara consulta de edictos.

La CSJ aclara consulta de edictos.

Órgano Judicial
Ana Canto
Por Ana Canto

La Secretaría de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo y Laboral de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) informó que los edictos de esta instancia continúan fijándose diariamente y de manera pública en los estrados de la Secretaría Judicial, en estricto cumplimiento de la legislación procesal vigente. Esta aclaración se emite ante informaciones recientes sobre la supuesta ausencia de su publicación.

Asimismo, la entidad añadió que desde el 1 de julio de 2026 se puso en funcionamiento el Sistema Automatizado de Gestión Judicial (SAGJ), a través del cual se ha fortalecido el acceso a la información, permitiendo la visualización de los edictos directamente dentro del expediente correspondiente.

Para acceder a las nuevas opciones de búsqueda y consulta pública en el portal web del Órgano Judicial de Panamá (https://organojudicial.gob.pa), en la sección de consultas y aplicaciones, se debe seguir esta ruta:

  • Seleccionar la opción Edictos de Salas y Tribunales Superiores.

  • Ingresar a Edictos Sala Tercera.

  • Elegir los criterios disponibles en el buscador para realizar la consulta.

En esta nota:
Seguir leyendo

INADEH avanza en la actualización de su plataforma de gestión académica

Así puedes inscribirte a las 10 mil becas de Talent Up Panamá

Empresarios de Japón buscan invertir en megaproyectos de Panamá tras reunión con Mulino

Recomendadas

Más Noticias