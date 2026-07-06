Bono permanente a jubilados y pensionados: CSS pagará B/.50 en agosto de 2026

Los jubilados y pensionados de la Caja de Seguro Social (CSS) recibirán durante agosto de 2026 el segundo desembolso del bono permanente, un beneficio económico creado mediante la Ley 964 de 2024 para complementar los ingresos de este sector de la población.

El pago forma parte del Programa de Beneficios Permanentes, impulsado para brindar un apoyo económico adicional a quienes forman parte del sistema de pensiones en Panamá.

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¿De cuánto será el segundo pago del bono permanente?

De acuerdo con la normativa vigente, el segundo desembolso será de B/.50.00, correspondiente al calendario de pagos del año 2026. Este monto integra el beneficio anual aprobado para jubilados y pensionados.

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¿Cuánto recibirán en total durante 2026?

La Ley 964 de 2024 establece que los beneficiarios recibirán un total de B/.140.00 durante 2026, distribuido en tres pagos:

Primer pago: B/.40.00.

Segundo pago (agosto): B/.50.00.

Tercer pago: B/.50.00.

¿Quiénes reciben el bono permanente?

El beneficio está dirigido a los jubilados y pensionados de la Caja de Seguro Social, conforme a los criterios establecidos en la Ley 964 de 2024 y al cronograma oficial de pagos de la institución.

La CSS reiteró que los desembolsos se efectuarán de acuerdo con las fechas programadas dentro del calendario oficial.