PASE-U: IFARHU aclara que la tarjeta costará B/.3.00 a partir del segundo año

PASE-U: IFARHU aclara que la tarjeta para recibir el pago.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) aclaró que la nueva tarjeta Mastercard de la Caja de Ahorros, utilizada para el pago del PASE-U , será gratuita durante el primer año como parte del plan piloto que desarrolla la institución.

Según explicó el IFARHU, el Gobierno Nacional asumirá el costo de emisión del plástico durante el primer año, mientras que a partir del segundo año la tarjeta tendrá un costo anual de B/.3.00.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Te puede interesar: Primer pago del PASE-U 2026: ¿Quiénes cobran del 7 al 11 de julio, según el IFARHU?

PASE-U 2026: ¿Cómo funcionará la nueva modalidad de pago?

La iniciativa busca ofrecer un sistema de pago más seguro, ágil y accesible para los estudiantes beneficiarios del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U).

Como parte del plan piloto, el IFARHU inició la entrega de unas 1,400 tarjetas Mastercard, que permitirán reemplazar gradualmente el sistema de pago mediante cheques.

¿Dónde comenzó la entrega de las tarjetas?

La distribución inició en:

La Escuela Vocacional Especial (EVE) del IPHE.

La Escuela San Miguel Febres Cordero de La Salle, en Tocumen.

El Instituto Panamericano (IPA).

En las próximas semanas, la entrega continuará en las provincias de Los Santos, Herrera, Coclé y Veraguas, para luego extenderse al resto del país.

¿En qué podrá utilizarse la tarjeta?

De acuerdo con el IFARHU, los fondos del PASE-U podrán utilizarse para la compra de:

Útiles escolares.

Uniformes.

Alimentos.

Medicamentos.

Otros productos autorizados dentro del programa.

La entidad indicó que este nuevo mecanismo permitirá un mayor control y facilitará el acceso al beneficio por parte de los estudiantes y sus acudientes.