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Mundial 2026 Mundial 2026 -  6 de julio de 2026 - 17:09

Kylian Mbappé responde a senadora de Paraguay tras llamarlo "prepotente y feo"

El atacante francés, Kylian Mbappé, rechazó los calificativos y afirmó que no permitirá que personas con esa postura "tengan la libertad de propagar su odio".

Atacante y capitán de la selección francesa

Atacante y capitán de la selección francesa, Kylian Mbappé. 

EFE/EPA/WILL OLIVER
Ana Canto
Por Ana Canto

El delantero francés Kylian Mbappé respondió en sus redes sociales a los comentarios despectivos emitidos por la senadora paraguaya Celeste Amarilla, quien lo calificó de "camerunés colonizado, prepotente y feo" tras el partido de octavos de final disputado el pasado sábado entre Francia y Paraguay.

A través de su cuenta de Instagram (@celestesenadora), la legisladora publicó una fotografía del futbolista acompañada del siguiente mensaje: "Camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo. Estuvo nervioso y muerto de miedo todo el partido, como todo su equipo, no pudieron meter ni un gol, ganaron de ped… Lo único que muchos reclamamos a la Albirroja es no haberle dado una bofetada de mano abierta después que terminó el partido. Y eso que no soy fanática del fútbol".

Publicación en Instagram de la senadora Celeste Amarilla.

Publicación en Instagram de la senadora Celeste Amarilla.

Por su parte, el atacante francés rechazó los calificativos y afirmó que no permitirá que personas con esa postura "tengan la libertad de propagar su odio y su racismo por todo el mundo".

Madame Celeste Amarilla, Usted es una mujer despreciable e indigna de su cargo. Usted no representa al Paraguay, ese país que ha exudado pasión y honor a lo largo de toda la competición. Por su inconsciencia y su racismo sin complejos, el mundo entero ya ha olvidado el recorrido y el esfuerzo histórico que sus jugadoras lograron durante esta copa del mundo, dejando paso a una dama incompetente que ofrece la peor imagen posible de su país. Nunca permitiré que personas como ella tengan la libertad de propagar su odio y su racismo por todo el mundo. Madame Celeste Amarilla, Usted es una mujer despreciable e indigna de su cargo. Usted no representa al Paraguay, ese país que ha exudado pasión y honor a lo largo de toda la competición. Por su inconsciencia y su racismo sin complejos, el mundo entero ya ha olvidado el recorrido y el esfuerzo histórico que sus jugadoras lograron durante esta copa del mundo, dejando paso a una dama incompetente que ofrece la peor imagen posible de su país. Nunca permitiré que personas como ella tengan la libertad de propagar su odio y su racismo por todo el mundo.

Pronunciamiento del Gobierno de Paraguay

Por su parte, el Gobierno de Paraguay aseguró que deplora y rechaza las expresiones de la senadora dirigidas al capitán de la selección francesa, las cuales considera contrarias a los valores y principios que inspiran la convivencia pacífica y el respeto a la dignidad humana que el país promueve.

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