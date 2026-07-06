Kylian Mbappé responde a senadora de Paraguay tras llamarlo "prepotente y feo"

El delantero francés Kylian Mbappé respondió en sus redes sociales a los comentarios despectivos emitidos por la senadora paraguaya Celeste Amarilla, quien lo calificó de "camerunés colonizado, prepotente y feo" tras el partido de octavos de final disputado el pasado sábado entre Francia y Paraguay.

A través de su cuenta de Instagram ( @celestesenadora ), la legisladora publicó una fotografía del futbolista acompañada del siguiente mensaje: "Camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo. Estuvo nervioso y muerto de miedo todo el partido, como todo su equipo, no pudieron meter ni un gol, ganaron de ped… Lo único que muchos reclamamos a la Albirroja es no haberle dado una bofetada de mano abierta después que terminó el partido. Y eso que no soy fanática del fútbol".

Publicación en Instagram de la senadora Celeste Amarilla. @celestesenadora

Por su parte, el atacante francés rechazó los calificativos y afirmó que no permitirá que personas con esa postura "tengan la libertad de propagar su odio y su racismo por todo el mundo".

Madame Celeste Amarilla, Usted es una mujer despreciable e indigna de su cargo. Usted no representa al Paraguay, ese país que ha exudado pasión y honor a lo largo de toda la competición. Por su inconsciencia y su racismo sin complejos, el mundo entero ya ha olvidado el recorrido y el esfuerzo histórico que sus jugadoras lograron durante esta copa del mundo, dejando paso a una dama incompetente que ofrece la peor imagen posible de su país. Nunca permitiré que personas como ella tengan la libertad de propagar su odio y su racismo por todo el mundo. Madame Celeste Amarilla, Usted es una mujer despreciable e indigna de su cargo. Usted no representa al Paraguay, ese país que ha exudado pasión y honor a lo largo de toda la competición. Por su inconsciencia y su racismo sin complejos, el mundo entero ya ha olvidado el recorrido y el esfuerzo histórico que sus jugadoras lograron durante esta copa del mundo, dejando paso a una dama incompetente que ofrece la peor imagen posible de su país. Nunca permitiré que personas como ella tengan la libertad de propagar su odio y su racismo por todo el mundo.

Madame Celeste Amarilla,

Vous êtes une femme méprisable et indigne de sa fonction.

Vous ne représentez pas le Paraguay, ce pays qui a transpiré la passion et l’honneur tout au long de la compétition. Par votre inconscience et votre racisme décomplexé, le monde entier a déjà… pic.twitter.com/EnYmgQXvPL — Kylian Mbappé (@KMbappe) July 6, 2026

Pronunciamiento del Gobierno de Paraguay

Por su parte, el Gobierno de Paraguay aseguró que deplora y rechaza las expresiones de la senadora dirigidas al capitán de la selección francesa, las cuales considera contrarias a los valores y principios que inspiran la convivencia pacífica y el respeto a la dignidad humana que el país promueve.