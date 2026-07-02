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Mundial 2026 Mundial 2026 -  2 de julio de 2026 - 11:28

Eliminatorias Mundial 2026: así esta la tabla de goleadores

La Copa Mundial 2026 entra en la fase de dieciseisavos de final y la lucha por la Bota de Oro continúa más reñida que nunca.

Mundial 2026: así esta la tabla de goleadores. 

Mundial 2026: así esta la tabla de goleadores. 

Ig de los jugadores
María Hernández
Por María Hernández

La pelea por convertirse en el máximo goleador de la Copa Mundial 2026 está más cerrada que nunca. Con los dieciseisavos de final en marcha, varias de las principales figuras del fútbol internacional continúan brillando frente al arco rival.

El liderato es compartido por Lionel Messi, de Argentina, y Kylian Mbappé, de Francia, quienes acumulan seis goles cada uno y mantienen una intensa batalla por la Bota de Oro del torneo.

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A solo un tanto de distancia aparecen Erling Haaland, de Noruega, y Harry Kane, de Inglaterra, ambos con cinco anotaciones, consolidándose como serios aspirantes al premio.

Más atrás se encuentran Ousmane Dembélé, de Francia, y Vinícius Jr., de Brasil, quienes registran cuatro goles y continúan siendo piezas clave para sus selecciones.

Ranking de goleadores del Mundial 2026

6 goles

  • Lionel Messi (Argentina)
  • Kylian Mbappé (Francia)

5 goles

  • Erling Haaland (Noruega)
  • Harry Kane (Inglaterra)

4 goles

  • Ousmane Dembélé (Francia)
  • Vinícius Jr. (Brasil)

2 goles

  • Cristiano Ronaldo (Portugal)

1 gol

  • Lamine Yamal (España)
  • Mateo Chávez (México)
  • Granit Xhaka (Suiza)
  • Breel Embolo (Suiza)

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